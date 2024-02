Formazioni ufficiali Frosinone-Roma: esclusione choc, De Rossi ne cambia quattro

Comunicate le formazioni ufficiali della sfida tra il Frosinone di Eusebio Di Francesco e la Roma di Daniele De Rossi

La tanto attesa ufficialità per le formazioni definitive di Frosinone-Roma è giunta e, una coraggiosa scelta di Daniele De Rossi, è finalmente confermata.

Vietato perdere per i giallorossi, che sono sostanzialmente obbligati a portare a casa i tre punti per rientrare in zona europea e non perdere il contatto con un Bologna sempre più (con)vincente.

Dybala lascia il posto a Baldanzi, Cristante di nuovo in titolare

Nonostante la posizione in classifica farebbe facilmente pensare al contrario, la formazione allenata da Eusebio Di Francesco può rivelarsi più ostica del previsto, come testimoniato dalla recente rimonta a cui è stato costretto il Milan di mister Pioli, in svantaggio fino a metà ripresa. L’emergenza difensiva dei ciociari, tuttavia, potrebbe donare rinnovata serenità agli attaccanti giallorossi, permettendo a DDR di compiere un azzardo senza particolari patemi.

Perché si… nonostante vi siano evidenti segni di miglioramento nella condizione di Paulo Dybala (sempre titolare e con minutaggi in crescita da quando De Rossi è in panchina), il tecnico giallorosso ha scelto di lasciarlo ai box. Una scelta che potrebbe scaturire un doppio vantaggio: da una parte la possibilità di donare ossigeno all’argentino, complice l’avversaria più morbida, e dall’altra l’occasione per caricare di responsabilità Tommaso Baldanzi, oggi chiamato ad una prestazione da protagonista, per sancire definitivamente l’arrivo nella capitale di un degno vice-Dybala.

Per il resto, Rui Patricio resta in panchina dopo le polemiche e la titolarità di Svilar in coppa, Angelino si riprende la fascia sinistra a sfavore di Leonardo Spinazzola e Kristensen, dalla parte opposta, soffia il posto a Rick Karsdorp. Huijsen è di nuovo accanto a Mancini dopo la prestazione opaca di Llorente in Europa League e Cristante sembrerebbe aver superato i problemi alla schiena che ne hanno impedito l’utilizzo con il Feyenoord. Inedita la partenza di Azmoun e Lukaku in contemporanea dal primo minuto… Trazie anteriore per DDR.

Le formazioni ufficiali di Frosinone-Roma

Frosinone (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Monterisi, Valeri; Gelli, Mazzitelli, Brescianini; Soulè, Kaio, Reinier

Roma (4-2-3-1): Svilar; Kristensen, Mancini, Huijsen, Angeliño; Cristante, Paredes; Baldanzi, Azmoun, El Shaarawy; Lukaku