La melina non regge più: UFFICIALE, giocheranno Roma-Feyenoord

In vista della gara di ritorno dei play off di Europa League emergono novità degne di nota tra le fila degli olandesi.

Archiviata la gara d’andata dei play off di Europa League contro il Feyenoord, le attenzioni della Roma sono rivolte al match del “Benito Stirpe” di Frosinone. Autentico crocevia per le ambizioni europee di Dybala e compagni, la gara contro i gialloblu potrebbe rappresentare uno snodo cruciale per la stagione dei giallorossi.

Tra quattro giorni, infatti, all’Olimpico si presenterà nuovamente il Feyenoord. Si ripartirà dall’1-1 dell’andata: risultato che, chiaramente, ha lasciato totalmente in bilico i discorsi qualificazione. Gli eurorivali della Roma sono impegnati, come i giallorossi, in una gara di campionato proprio in questi minuti. Desideroso di mettere in cascina punti preziosi per la propria classifica, il Feyenoord sta affrontando al De Kuip il Waalwijk nel match valido per la ventiduesima giornata del campionato di Eredivisie. A tal proposito emergono novità importanti negli undici titolari schierati da Slot, che per l’occasione ritrova Geertruida e Timber, indisponibili nella gara contro la Roma disputata giovedì scorso. Nella conferenza stampa di presentazione al match di campionato Slot aveva fatto in un certo senso melina, ipotizzando soltanto un possibile impiego dal primo minuto dei due calciatori.

Anche Gimenez, inizialmente in panchina contro la Roma ma poi gettato nella mischia nella seconda frazione di gioco, è partito dal primo minuto.