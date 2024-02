Intreccio Milan e plusvalenza Roma: affondo bianconero | ASRL

Le strade di Milan e Roma potrebbero intrecciarsi durante la sessione estiva di calciomercato in vista della prossima stagione

Quattro vittorie su sei e una qualificazione agli ottavi di finale di Europa League decisamente alla portata. È questo il ruolino di marcia di Daniele De Rossi nel primo mese da allenatore della Roma. Reduce dalla vittoria in casa del Frosinone, la squadra giallorossa è scesa subito in campo per preparare il ritorno degli spareggi europei contro il Feyenoord. L’1-1 dell’andata obbliga Lorenzo Pellegrini e compagni alla vittoria per passare il turno.

Fuori dalla lista UEFA, Rasmus Kristensen e Dean Huijsen non prenderanno parte alla partita, ma non saranno gli unici. Diffidato e ammonito a Rotterdam Edoardo Bove salterà la sfida di giovedì, mentre le condizioni di Evan Ndicka verranno monitorate nei prossimi giorni dopo l’assenza alla seduta odierna e la mancata convocazione per la trasferta ciociara.

Calciomercato Roma, sirene bianconere per Ndicka

Fresco vincitore della Coppa d’Africa con la sua Costa d’Avorio, il difensore 24enne si è messo in nostra con un torneo di buon livello. Ingaggiato a parametro zero la scorsa estate, l’ex Eintracht Francoforte potrebbe garantire una plusvalenza importante alla Roma in caso di cessione. Al momento, non sono ancora arrivate offerte ufficiali per il giocatore, ma, secondo quanto appreso da Asromalive.it, il suo nome è finito sul taccuino del Fulham. Il club bianconero la prossima estate sarà chiamato ad un restyling della linea difensiva.

In scadenza di contratto a giungo, Tosin Adarabioyo è un obiettivo molto concreto del Milan e del Liverpool, ma in passato si è parlato anche di Roma. Inoltre, c’è da valutare anche la posizione di Tim Ream, che il prossimo ottobre compirà 37 anni. Già da mesi, la società londinese ha iniziato il casting difensivo e tra i nomi inseriti nella lista della dirigenza figura anche quelo di Ndicka.