Mou è solo un ricordo, sostituto choc: c’è la data

Il nome di Mourinho è destinato a rimanere solamente un ricordo, lo hanno già dimenticato: sostituto choc e data fissata per la firma.

Non sono mancati nel corso di queste ultime settimane motivi e fattori di grande interesse, in casa Roma e non solo. In particolar modo, nell’etere capitolino, si è reduci da una parentesi pressoché agitata e movimentata, catalizzata a metà gennaio dall’esonero di Mourinho e dalla presa di posizione di una piazza che prontamente ha manifestato un certo dissenso nei confronti della decisione dei Friedkin.

Il supporto e la vicinanza allo storico e amatissimo Daniele De Rossi sono però stati naturalmente immediati e prontamente coerenti con la visceralità di quel legame che ha accomunato i tifosi della Roma all’iconico numero 16 giallorosso, alla sua seconda esperienza da allenatore ma in grado di impattare prontamente, seppur in nuove vesti, in un ambiente a lui più che noto e conosciuto.

Dopo le quattro vittorie in campionato nelle ultime cinque e il pareggio in casa del Feyenoord, la squadra di De Rossi è adesso attesa dal ritorno contro gli olandesi allenati da Slot, per il ritorno da dentro o fuori ai fini dell’accesso agli ottavi di Europa League. Resta elevatissima, dunque, la concentrazione su un presente che ha ancora tanto da dire, al netto di attenzioni e monitoraggi a distanza sulla situazione Mourinho, sotto contratto con i Friedkin fino al mese di giugno ma prontamente monitorato da diversi nomi e realtà dopo l’allontanamento da Trigoria.

Sostituto di Tuchel al Bayern, da Zidane a Xabi Alonso: Mourinho è solo un ricordo

Oltre alle solite avances arabe, in particolar modo, in questi ultimi giorni pareva poter prendere quota l’ipotesi di un arrivo al Bayern Monaco, alle prese con una parentesi a dir poco difficile e macchiata dall’eliminazione in Coppa di Germania contro il Saarbrucken, unitamente ad una distanza di otto punti dal primo posto del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. La posizione di Tuchel, dunque, vacilla da qualche tempo, ma gli ultimi aggiornamenti tedeschi paiono essere chiari.

Secondo il giornalista di Sky Sport DE, Florian Plettenberg, infatti il Bayern Monaco avrebbe per ora deciso di proseguire con il mister ex Chelsea e PSG, con i vertici del club che avrebbero ponderato altresì di monitorare l’andamento della squadra di partita in partita, con a disposizione un corpo di sostituti più che nobili. Tra questi, figura Zinedine Zidane, che intriga per esperienza e status.

Oltre che al francese, per il quale non si registra nulla di concreto ma che sarebbe disponibile per un subentro immediato, si segnala anche il nome di Solskjaer, ex Manchester United attualmente svincolato per il quale, come nel caso di Zidane, si registrano unicamente dei monitoraggi. Infine, resta caldo il nome di Xabi Alonso per l’estate, considerato come il preferito in caso di un cambio in panchina in estate, dopo il cammino fin qui storico con le Aspirine. Nessuna traccia, dunque, almeno per ora, di Mourinho, dopo gli accostamenti degli ultimi giorni.