Scambio apparecchiato con la Juventus: game over Roma

Con la testa rivolta al delicato impegno contro il Feyenoord, la Roma non perde di vista le tracce importanti di calciomercato. L’inserimento della Juve, però, potrebbe far saltare il banco

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Roma-Feyenoord. La sfida di ritorno dei play off di Europa League rappresenterà un vero e proprio spartiacque per i giallorossi, che intanto proseguono i loro contatti alla ricerca del nuovo DS a cui affidare l’eredità di Tiago Pinto.

Sebbene la sessione estiva di calciomercato sia ancora piuttosto lontana, però, sussurri ed indiscrezioni sui possibili affari in cantiere in casa Roma continuano ad essere alimentati. Diversi profili, direttamente o indirettamente, sono accostati ai giallorossi con una certa continuità. Soprattutto per l’attacco, reparto che potrebbe vedere una vera e propria rivoluzione nel corso della prossima estate. Con il nodo Lukaku ancora da sciogliere e la situazione Azmoun da valutare, infatti, la Roma ha avviato i primi sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione Gudmundsson.

Calciomercato Roma, la Juve fa sul serio per Gudmundsson: Barrenechea possibile contropartita

Autore di una stagione stellare con la maglia del Genoa, impreziosita da 9 reti 2 assist, l’attaccante islandese del Genoa ha calamitato l’interesse di diversi club di Serie A, pronti a darsi battaglia per il suo acquisto. Molto vicino alla Fiorentina nella scorsa sessione invernale di calciomercato, Gudmundsson è prepotentemente finito nel mirino di diverse big.

Oltre alla Roma, infatti, il classe ’97 fa gola anche alla Juventus. A rivelarlo è l’edizione odierna di Tuttosport, che spiega come i bianconeri possano far saltare il banco grazie all’inserimento di qualche contropartita. Stando a quanto riferito dal quotidiano piemontese, infatti, non è escluso che la Juve decida di “sacrificare” il giovane regista Barrenechea, messosi in luce nella parentesi in prestito al Frosinone. Monitorato da diversi club inglesi e spagnoli, l’argentino potrebbe essere ceduto per ricavare un lauto tesoretto o proposto direttamente al Genoa come contropartita per Gudmundsson. Situazione quindi da valutare con estrema attenzione.