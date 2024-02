Accuse di stupro a Dani Alves: la condanna è UFFICIALE

Giunta la sentenza in merito alle accuse di stupro rivolte a Dani Alves. L’Alta Corte di Barcellona si è espressa pochi minuti fa

Poche ore fa era stata annunciata l’avvicinarsi della sentenza nei confronti delle accuse di stupro rivolte a Dani Alves, noto ex terzino di Juve, Barcellona e Psg e, in questi minuti, l’ex blaugrana ha ascoltato il pronunciamento della corte giudicante.

I difensori legali dell’ex compagno di Leo Messi chiedevano l’assoluzione, poiché, secondo quanto sostenuto, il rapporto per cui il brasiliano sarebbe stato accusato aveva tutti i contorni della consensualità.

Dani Alves condannato a quattro anni e mezzo

Il pubblico ministero sosteneva che uno dei calciatori più vincenti della storia avesse invitato una giovane, insieme alle sue amiche, in una sala privé di una discoteca e che dopo aver consumato il potenziale della serata in gruppo, si fosse assicurato che la ragazza lo seguisse in un bagno, dove avrebbe iniziato a “toccarla con animo lascivo e la chiara intenzione di soddisfare il suo desiderio sessuale”. A nulla sono servite le lamentele della giovane, che dopo aver tentato di fuggire e negare il rapporto al calciatore, sarebbe stata investita dalla furia di Alves, che l’avrebbe violentata e colpita più volte.

Pochi minuti fa è giunta la sentenza della giuria, che ha condannato Dani Alves a quattro anni e mezzi di reclusione. L’Alta Corte di Barcellona non ha lasciato scampo al terzino, che dopo aver scontato gli anni in carcere, dovrà subire anche cinque anni di libertà vigilata e recapitare immediatamente alla vittima 150mila euro di risarcimento e la copertura totale delle spese.