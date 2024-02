Emergenza infortuni prima della Roma: un solo recupero

La Roma di Daniele De Rossi torna in campo questa sera allo stadio Olimpico. Dopo la sfida al Feyenoord per i giallorossi ospiteranno il Torino di Ivan Juric in Serie A.

Tutto o niente, questa sera la Roma di Daniele De Rossi affronta il Feyenoord per il ritorno dei play off di Europa League. La squadra giallorossa riparte dal pareggio per 1-1 maturato al De Kuip, e potrà contare sull’apporto caloroso dello stadio Olimpico, completamente pieno di tifosi romanisti con numeri da record. Dopo la nuova sfida alla squadra olandese, i giallorossi in campionato affronteranno in casa il Torino di Ivan Juric, che stasera giocherà il recupero contro la Lazio di Sarri. La squadra granata deve fare i conti con una lunga serie di infortuni in vista delle due sfide.

Verso Roma-Torino, emergenza infortuni per Juric: sei calciatori ai box

La squadra piemontese è in un buon momento di forma, certificato dalle zero sconfitte finora nel 2024. Ma per Ivan Juric non finiscono i guai dall’infermeria, non solo per quanto riguarda il difensore Buongiorno, che non prenderà parte alle due sfide contro le squadre capitoline.

Oltre al centrale difensivo, nel pacchetto arretrato del Toro, sono assenti i vari Rodriguez e Schuurs, a cui si va ad aggiungere il terzino Vojvoda. Secondo quanto scrive ‘La Stampa’, restano in dubbio per stasera anche Djidji ed il centrocampista Tameze. Juric avrà le scelte obbligate contro la Lazio, e conterà di recuperare qualche pedina per la sfida alla Roma, in programma allo stadio Olimpico lunedì prossimo.