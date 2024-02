Roma e Inter al tappeto: scippo Juve da 20 milioni

Calciomercato Roma, la Juventus fa saltare il banco per i giallorossi e l’Inter in Serie A. Pronto l’affondo finale per lo scippo in estate: affare da 20 milioni di euro.

A tre mesi dal termine della stagione si iniziano a modellare diversi scenari di calciomercato in Serie A, che coinvolgono direttamente la Roma. La squadra giallorossa tornerà in campo questa sera allo stadio Olimpico, per il primo appuntamento da dentro o fuori per Daniele De Rossi da allenatore. Nelle ultime due gare l’ex Capitano romanista ha optato per un cambio tra i titolari dal primo minuto, che anticipa lo scenario che coinvolgerà i giallorossi in estate in ottica calciomercato. Ma la Juventus di Massimiliano Allegri sembra aver messo nel mirino un obiettivo accostato sia alla Roma che all’Inter in Serie A.

In attesa di conoscere il nome dell’erede di Tiago Pinto, che ha salutato la Roma ad inizio febbraio, si anticipano diversi scenari di calciomercato estivo. Uno dei primi obiettivi della squadra giallorossa è il rinforzo in porta, con Rui Patricio ai saluti in scadenza di contratto. L’estremo difensore portoghese, arrivato dopo la nomina di Mourinho in panchina, ha perso anche il posto da titolare nelle ultime uscite dei giallorossi. A prendersi spazio è stato Mile Svilar, attento nella gara d’andata con il Feyenoord in Olanda e decisivo nella trasferta vincente di Frosinone. Anche stasera l’ex Benfica è pronto a difendere i pali giallorossi, nel ritorno dei play off di Europa League, mentre in vista dell’estate sono tanti i nomi accostati alla Roma in Serie A.

Calciomercato Roma, affondo Juventus su Di Gregorio: affare da 20 milioni

Un profilo attenzionato nel campionato italiano è quello di Michele Di Gregorio, protagonista da diverse stagioni tra i pali del Monza. L’ex Inter, accostato anche ai nerazzurri, sembra ora finito in cima alla lista della Juventus. Per chiudere l’operazione con la squadra brianzola, i bianconeri sembrano pronti a versare 20 milioni di euro nelle casse del club biancorosso.

A riferirlo è la ‘Gazzetta dello Sport’, che aggiunge come sul portiere del Monza ci sia anche l’interesse di Roma, Inter e Napoli in Serie A. La squadra campana va verso la cessione di Alex Meret, nome accostato proprio ai giallorossi, mentre i nerazzurri hanno una percentuale sulla rivendita dell’ex.