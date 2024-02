Voti Roma-Feyenoord: apoteosi giallorossa, eroe Svilar

Voti Roma-Feyenoord: i giallorossi vanno avanti dopo i rigori. Eroe Svilar che ne para due. L’ultimo lo segna Zalewski. Olandesi fuori

Finisce ai rigori dopo 120minuti tirati. La Roma avrebbe meritato ampiamente la vittoria, per quello che ha fatto vedere, ma ha sbattuto anche contro la serataccia di Gil Manzano. Ha vinto ai rigori, grazie alle parate di Svilar e al rigore decisivo di Zalewski. E va avanti. In attesa del sorteggio di domani mattina.

La Roma butta fuori il Feyenoord, ed esulta dentro uno stato Olimpico pieno d’amore che canta la “Roma sì e il Fey no”.

Voti Roma-Feyenoord

Il gol di Gimenez, rimpallo dopo un tocco di El Shaarawy, potrebbe tagliare le gambe, perché arrivato all’alba del match. Ma la Roma reagisce subito, e trova con Pellegrini il gol del pari: dal limite il capitano, migliore in campo, mira e centra l’incrocio. Su El Shaarawy nel secondo tempo c’è un rigore grande quanto una casa, ma Gil Manzano, che tutto si può dire tranne che si stato casalingo, non lo vede. E nemmeno al Var lo chiamano. Insomma, per lo spagnolo una serataccia.

La Roma continua ad attaccare: De Rossi manda in campo Aouar per un esausto Pellegrini quando mancano venti minuti alla fine e passa al 4-2-3-1, con l’algerino alle spalle di Lukaku e Paredes e Cristante cerniera in mezzo al campo. Ma la Roma è stanca e si accontenta del pareggio per andare all’overtime. Di Cristante è la prima occasione, di testa, fuori. Poi all’ultimo minuto il miracolo lo fa Wellenreuther sul destro di Lukaku dal limite. E finisce ai rigori. E sappiamo tutti come.

ROMA (4-3-3): Svilar 8,5: Karsdorp 5 (67′ Celik 5), Llorente 6 (85′ Ndicka 6), Mancini 6,5, Spinazzola 6,5 (1’sts Angelino sv); Cristante 6,5, Paredes 7, Pellegrini 7,5 (71′ Aouar 6); Dybala 6 (11’pts Baldanzi sv), Lukaku 5, El Shaarawy 6,5 (1’sts Zalewski 7).

Marcatori: 5′ Gimenez; 15′ Pellegrini.

Note: Spettatori 67.293

Sequenza rigori: Paredes (gol); Ueda (gol); Lukaku (parato); Hancko (parato); Cristante (gol); Jahanbakhsh (parato); Aouar (gol); Hartman (gol); Zalewski (gol).