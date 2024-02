Sorteggio ottavi di finale Europa League: le avversarie della Roma

Sorteggio ottavi di finale di Europa League, ecco le possibili avversarie della Roma. Sorteggio alle ore 12 di venerdì 13 febbraio.

Si è conclusa in questi minuti la soffertissima sfida di ritorno tra Roma e Feyenoord, al termine di più di centoventi minuti di lotta, agonia e sofferenza per De Rossi e Slot, le cui squadre hanno emulato lo stesso risultato dell’andata, costringendo lo spettro dei rigori a fungere da discriminante fondamentale.

Se fino a un certo punto il timore di assistere ad una vendetta degli olandesi dopo Tirana e l’eliminazione dello scorso anno, l’ipnotico Svilar è risultato alla fine decisivo nel neutralizzare due dei penalty avversari, concedendo a Zalewski la chance di regalare gli ottavi di finale alla Roma, al termine di una prestazione non brillantissima in termini individuali. Così è stato, con il 59 freddo e lucido nel segnare l’ultimo calcio dei rigori e permettendo ai giallorossi di presenziare tra le qualificate agli ottavi.

Ottavi di finale di Europa League, teste di serie e possibili avversarie della Roma

Il sorteggio si terrà nella giornata odierna, venerdì 23 febbraio, alle ore 12. Il format resta il medesimo, con gare di andata e ritorno, senza la presenza regola dei gol in trasferta e con tempi supplementari e rigori in caso di pareggio al termine delle due partite. Nulla di nuovo, dunque, così come resta confermato l’incrocio tra teste di serie e non teste di serie.

La Roma, così come il Milan, figura nel secondo gruppo, avendo avuto accesso agli ottavi di finale non in modo diretto ma essendo passata, appunto, dagli spareggi. Questo, dunque, il corpo di possibili avversarie, i cui nomi lasciano intendere come si entri sempre più nel vivo di una competizione sentitissima e che i giallorossi proveranno ad onorare nel migliore dei modi, come sempre fatto a livello europeo nel corso degli ultimi anni.

TESTE DI SERIE:

Brighton (Inghilterra)

Leverkusen (Germania)

Liverpool (Inghilterra)

Rangers (Scozia)

Slavia Praga (Repubblica Ceca)

Villarreal (Spagna)

West Ham (Inghilterra)

Atalanta (Italia) *

*La squadra di Gasperini non può ancora incontrare una società della stessa nazionalità: da escludere, per ora, possibili incroci con Roma e Milan.