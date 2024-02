Abraham si riprende la Roma: c’è la data del rientro

Abraham si riprende al Roma dopo molto tempo: finalmente c’è anche la data del rientro dell’attaccante inglese

Marzo doveva essere e marzo sarà. Ma ormai ci siamo, manca poco dopo il terribile infortunio che lo ha costretto a un programma di recupero lunghissimo. Ma lo sappiamo, quando di mezzo ci vanno i legamenti serve tempo.

L’infortunio di Abraham, arrivato nell’ultima giornata dello scorso campionato, ha rotto i piani di Pinto che probabilmente lo avrebbe messo in vendita sul mercato per cercare di recuperare quelle risorse finanziarie che servivano alla Roma per fare il mercato. Così non è stato, perché Tammy si è fatto male, si è operato, ed ha avuto bisogno di molto tempo per rimettersi in sesto. Un poco di giorni fa, mercoledì precisamente durante la rifinitura prima del Feyenoord, lo abbiamo visto in campo vicino ai compagni: non ha lavorato con il gruppo, però si è capito che ormai il conto alla rovescia è iniziato.

Abraham, ritorna in gruppo dopo il Monza

E secondo le informazioni che sono state riportate questa mattina da Il Tempo, c’è anche la data. “Abraham procede con l’ultima fase del recupero – ha scritto su X Filippo Biafora – dopo l’operazione al crociato. Secondo i piani il suo rientro graduale in gruppo, se tutto filerà liscio, è previsto dopo la sfida con il Monza”.

E la sfida contro i brianzoli di Palladino è in programma il prossimo 2 marzo. Quindi Abraham potrebbe rivedersi tra i convocati almeno una quindicina di giorni dopo. Forse anche prima, ma solo per la panchina, per riassaporare da vicino quello che è il gusto del campo che manca da troppo tempo. Potrebbe essere un’arma importante per De Rossi nella seconda parte di stagione, anche per far rifiatare Lukaku che le ha giocate tutte fino al momento. Vedremo, ma ormai la luce in fondo al tunnel sembra essere davvero vicina.