Batosta Juventus, non cambia campionato: il domino incastra la Roma

L’ultima indiscrezione arriva dall’Inghilterra e chiama indirettamente in causa anche la Roma e la Juventus. Effetto domino immediato: ecco cosa sta succedendo.

Sebbene sia ancora prematuro anche solo ipotizzare le prossime mosse della Roma alla luce dell’assenza di un direttore sportivo, i giallorossi continuano ad essere al centro di diverse indiscrezioni di mercato.

Tra i diversi reparti che il nuovo DS sarà chiamato ad attenzionare spicca sicuramente il pacchetto arretrato. E non solo perché la Juventus non ha alcuna intenzione di imbastire con la Roma un prolungamento del prestito di Huijsen, finito nel mirino di molte big europee. Con il rebus Smalling ancora tutta da definire e la situazione Llorente foriera di possibili sviluppi, i giallorossi saranno infatti chiamati a programmare con largo anticipo le mosse per puntellare la difesa. Il mercato dei parametro zero, sotto questo punto di vista, potrebbe rivelarsi una risorsa interessante a disposizione della Roma. Alla luce della situazione economica contingente, però, non sono poche le big di Serie A che proveranno a sfruttare operazioni di questo tipo.

Da Hermoso a Kelly: virata Juventus, effetto domino Roma

Non è un caso, ad esempio, che sia alla Roma che alla Juventus è stato accostato nei giorni scorsi il profilo di Hermoso. Dopo non aver rinnovato il suo contratto con l’Atletico Madrid, il difensore spagnolo è finito prepotentemente nel mirino di diversi club italiani.

Pur non intavolando trattative concrete, infatti, i giallorossi e i bianconeri potrebbero sfruttare questa potenziale occasione per puntellare i rispettivi reparti difensivi. Alla luce del sempre più probabile restyling della difesa, Giuntoli ha infatti sondato diverse piste. I radar della Juve, ad esempio, si sono spinti anche in Premier League, campionato nel quale milita Lloyd Kelly. In scadenza di contratto con il Bournemouth, il venticinquenne centrale inglese ha calamitato da tempo l’interesse di molti club in giro per l’Europa. Accostato in passato soprattutto al Milan, Kelly stuzzica e non poco anche la Juve che però dovrà fare i conti con una folta concorrenza.

Secondo quanto rilevato da chroniclelive.co.uk, infatti, sulle tracce del difensore inglese si sarebbe messo anche il Newcastle, voglioso di rimpolpare il ventaglio di soluzioni nel proprio reparto difensivo. Non si tratta di un’indiscrezione fine a se stesso. Qualora l’assalto dei Magpies per Kelly dovesse concretizzarsi, infatti, aumenterebbero le chances di una virata della Juve su Hermoso. A quel punto le possibilità della Roma di mettere le mani sul difensore dell’Atletico diminuirebbero in maniera esponenziale. Intreccio di mercato da monitorare con attenzione: staremo a vedere cosa succederà.