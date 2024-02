Huijsen strega la Roma e mezza Europa: 2 big fanno sul serio | ASRL

Autore dello splendido gol che ha sbloccato la sfida contro il Frosinone, Dean Huijsen è diventato un nome caldo del calciomercato

Giovedì scorso ha osservato i propri compagni strappare il pass per gli ottavi di finale di Europa League da spettatore, ma l’avventura in giallorosso di Dean Huijsen non si può certo considerare avara di soddisfazioni. Complici le restrizioni del fair play finanziario e il passaggio alla difesa a quattro di Daniele De Rossi, il 18enne è stato escluso dalla lista UEFA, ma non si è abbattuto e ha sin qui saputo sfruttare alla grande le occasioni avute in campionato.

Il golazo con cui ha sbloccato la partita contro il Frosinone ha dimostrato la tempra e la personalità del difensore centrale, che ha già stregato la Roma. Il club giallorosso lo ha ingaggiato in prestito secco dalla Juventus, ma c’è chi già da giorni parla della volontà giallorossa di provare a prolungare il matrimonio, con un nuovo prestito o a titolo definitivo. Discorsi che in realtà sembrano prematuri, anche in virtù dell’assenza di un direttore sportivo ufficiale.

Calciomercato Roma, due big su Huijsen

Tra le altre cose, pur non considerando incedibile il giocatore, la Juve non sembra intenzionata a cederlo nuovamente a titolo temporaneo e, forte di un rinnovo fino al 2028, è pronta a considerare offerte non inferiore ai 25-30 milioni di euro. Reduce dalla scelta della nazionale spagnola a discapito di quella olandese, Huijsen nelle scorse settimane è stato accostato a Borussia Dortmund, Lipsia, Manchester United e Tottenham, ma la lista delle pretendenti deve essere aggiornata.

Secondo quanto appreso da Asromalive.it, infatti, anche Atletico Madrid e PSG si sono poste sulle tracce del giocatore. Entrambi i club sono pronte ad affrontare un profondo restyling difensivo e, oltre a quella di ringiovanire il reparto, hanno come priorità quella di inserire in rosa difensori dai piedi buoni. Huijsen rappresenta così l’identikit ideale per le due squadre, anche se non l’unico seguito.