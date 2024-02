Non solo Dionisi, nuovo ribaltone in Serie A: il dirigente ne ha per tutti

Le parole dell’amministratore delegato poco dopo la sconfitta non sono affatto passate inosservate e potrebbero portare ad una situazione drastica nel corso delle prossime ore.

Il ventiseiesimo turno di Serie A è iniziato con il botto. I risultati sul campo delle prime gare potrebbero portare a dei veri e propri ribaltoni. Dopo la sconfitta rimediata dal Sassuolo contro l’Empoli, che ha messo a rischio la panchina di Dionisi, è arrivato anche il KO della Salernitana.

Il tonfo casalingo degli uomini di Liverani al cospetto del Monza di Palladino ha certificato in maniera perentoria le difficoltà di una squadra che fatica a reagire al momento no. Sempre più ultima in classifica, la Salernitana non sta riuscendo a trovare quella verve che la proprietà si aspettava dopo il cambio in panchina e la scelta di puntare su Liverani. Nella “pancia” dell’Arechi, dopo aver criticato la mancanza di mordente espressa nella gara con il Monza, Milan (l’amministratore delegato della Salernitana) ha espresso la sua posizione anche a proposito di Liverani. Le sue parole non sono affatto passate inosservate:

“Liverani? Non possiamo che rinnovare la fiducia al mister, è arrivato da poco. Tuttavia, la riflessione riguarda anche lui. Saremo molto vigili. Non spetta solo a me, ma c’è anche un dg che sentiremo nelle prossime ore. Chiederemo a Liverani delle spiegazioni al di là di quelle che ha fornito in maniera puntuale in conferenza stampa. Oggi sono tutti in discussione, compreso l’allenatore che per il momento ha la nostra fiducia. Ci mostreremo più attenti e meno remissivi rispetto ad alcune situazioni che vedremo domattina al campo d’allenamento”.