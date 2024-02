Rivoluzione Roma, De Rossi la ribalta: fuori Lukaku e Dybala

Rivoluzione Roma, in vista del Torino De Rossi ribalta la squadra. Fuori Lukaku e Dybala. Anche Pellegrini a rischio

Dopo le fatiche di Coppa la Roma già nella giornata di ieri è tornata a lavoro a Trigoria in vista del match di lunedì sera all’Olimpico contro il Torino. Si gioca alle 18:30 contro una squadra che contro la Lazio ha fatto bene ma che non ha portato nemmeno un punto a casa. E che quindi scenderà in campo con il dente avvelenato.

De Rossi non potrà contare su Llorente – che è stato dimesso ma che ha bisogno di un poco di giorni di riposo – e ha in mente una mezza rivoluzione. La rosa adesso glielo permette, e sono diversi i giocatori che potrebbero riposare. Il quadro lo fa questa mattina il Corriere dello Sport in edicola, sottolineando come DDR per ora abbia diversi dubbi. Ma andiamo a vedere insieme quali potrebbero essere.

Rivoluzione Roma, le scelte di De Rossi

Il primo: fuori Karsdorp a destra e dentro Kristensen, che non c’è nella lista Uefa e quindi è riposato. Altri due cambi dietro: uno obbligato con Ndicka che prenderà il posto dello spagnolo, l’altro invece sarà Angelino al posto di Spinazzola. Straordinari per Mancini.

Un altro che potrebbe accomodarsi al fianco di De Rossi è Pellegrini, con Bove magari in mezzo al campo dopo due partite a guardare i compagni. Baldanzi potrebbe prendere il posto di Dybala, uscito affaticato contro il Feyenoord e infine anche Lukaku potrebbe riposare per fare spazio ad Azmoun. Insomma, una vera e propria rivoluzione con sei cambi rispetto alla gara di giovedì. Se stanno tutti bene la Roma se lo può permettere senza dimenticare, nemmeno, che pure Aouar nel momento in cui è entrato in campo contro gli olandesi si è messo a disposizione mostrando di avere qualità importanti che possono essere sfruttare in questa seconda parte di stagione. Vedremo.