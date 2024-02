Roma-Feyenoord infinita, battibecco nel tunnel: “Stai diventando Pipo de Clown”

Le telecamere UEFa hanno pizzicato un confronto tutt’altro che mite al termine di Roma-Feyenoord. Ecco cosa è successo.

Le prodezze di Svilar hanno permesso alla Roma di battere il Feyenoord ai rigori e di strappare il pass per gli ottavi di finale di Europa League. Il confronto con gli olandesi, assolutamente equilibrato e corretto nel rettangolo verde, ha assunto contorni coloriti nel post partita.

Come pizzicato dalle telecamere UEFA, infatti, mentre imbeccava il tunnel degli spogliatoi – ovviamente contento per il successo della sua squadra – Rick Karsdorp si è imbattuto nel vice di Slot, De Wolf. Piuttosto amareggiato per la sconfitta e animato da vecchie ruggini con il terzino della Roma, De Wolf ha rivolto al laterale olandese una frase emblematica a cui Karsdorp di fatto non ha reagito: “Stai diventando Pipo de clown, amico”.

Fortunamente Karsdorp – come anticipato – non ha deciso di rispondere alla provocazione. Troppo importante per De Rossi avere tutto l’organico al completo in vista dei prossimi impegni europei soprattutto per garantire una razionalizzazione delle forze in vista di una seconda parte di stagione che si preannuncia assolutamente al cardiopalma per la Roma.