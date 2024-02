Roma-Torino, un altro big a rischio: le ultime da Trigoria

Non solo Llorente, nuovo titolarissimo a rischio per la partita di lunedì contro il Torino di Juric. Ecco gli ultimi aggiornamenti da Trigoria sulla Roma di De Rossi.

La presenza in panchina dello storico numero 16 parrebbe per ora aver portato frutti o, comunque, generato uno scossone abbastanza immediato ed evidente su una squadra reduce da un periodo di non poche difficoltà. Nulla ancora di certo e tanti obiettivi da perseguire e provare a raggiungere, certo, ma parallelamente alla consapevolezza di dover crescere sotto diversi punti di vista, bisogna aggiungere anche quella relativa ai grandi passi in avanti fin qui palesati.

Dopo aver superato il primo grande ostacolo europeo, contro un Feyenoord solitamente e invano frappostosi sul cammino della Roma, la squadra di De Rossi è adesso attesa da un ciclo di impegni non poco importante e delicato, che li porterà a dover gestire nuovamente energie e tensioni tra campionato ed Europa League. Il cammino continentale proseguirà contro il Brighton di De Zerbi, accoppiato alla squadra del collega e amico Daniele dopo la sentenza delle urne di Nyon.

In quel di Trigoria, come noto, il pensiero non può però già essere alla coppia di impegni del 7 e del 14 marzo, alla luce del prosieguo di un percorso in Serie A che risulta ancora lungo e insidioso, oltre che da affrontare con la massima attenzione e consapevolezza nei propri mezzi per provare ad approdare in Champions League.

Roma-Torino, Llorente non si è allenato: differenziato per Pellegrini

Grossa discriminante, oltre all’atteggiamento e alle capacità di squadra e allenatore, potrebbe adesso dipendere anche dalla messa a disposizione di quello slot jolly del quinto posto, ma anche in questo caso non ci si può appellare ad alcuna certezza. Piuttosto, l’atteggiamento sempre richiesto da De Rossi ai propri ragazzi è quello di acquisire fiducia nei propri mezzi e qualità, crescendo step by step e provando ad affrontare un ostacolo per volta.

In tale ottica, dunque, le attenzioni attuali sono rivolte a Roma-Torino, in programma nella serata di dopodomani, lunedì 26 febbraio. La squadra di Juric, reduce dal recupero contro la Lazio, perso con un passivo di due reti a zero, ha dimostrato nelle ultime settimane di essere in fiducia e di poter ambire allo status di mina vagante per la zona europea. Serviranno, dunque, solite attenzioni e contromisure per provare ad avere ragione dei granata, confidando altresì anche in notizie rassicuranti da Trigoria.

Se è vero, infatti, che il recupero di diversi elementi da tempo non a disposizione è certamente una nota positiva di questi ultimi giorni, è altrettanto doveroso evidenziare le due assenze registrate in questi minuti sui prati del Fulvio Bernardini. Oltre a quello già previsto di Diego Llorente, reduce dal pesante contrasto di gioco e dalla notte sotto osservazione a Villa Stuart, si registra anche quella di Lorenzo Pellegrini. Il difensore spagnolo, come noto, ha già rassicurato nella giornata di ieri i propri tifosi su Instagram; per il capitano, invece, si attendono aggiornamenti dopo l’allenamento differenziato odierno.