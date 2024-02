Abraham vola a Londra, incontro e rientro posticipato

Abraham vola a Londra, nuova data e incontro per rientro e la messa a disposizione di De Rossi. Le ultime sul centravanti della Roma.

In una parentesi contraddistinta da una grande attenzione nei confronti di plurime questioni, il nome di Abraham e le vicende relative al suo rientro non possono certamente essere ignorate, alla luce del valore di potenziale coadiuvante che il ritorno del centravanti ex Chelsea potrebbe avere per De Rossi e i propri compagni di squadra.

Le qualità e il valore del giocatore sono note e ben ricordate dai tifosi della Roma, altrettanto memori della sua seconda annata, tutt’altro che splendida, e chiosata nel peggiore dei modi possibile, con il grave infortunio al ginocchio, pochi giorni dopo la pesantissima delusione di Budapest.

Come si ricorderà, l’uscita dal campo di Tammy lasciò subito presagire ad un qualcosa di grave, anche alla luce di quel movimento innaturale della gamba che, da quel momento, lo ha costretto ad un forfait di nove mesi, finora. Indugiare sul passato e sui cambiamenti che sarebbero potuti derivare da una chiosa stagionale diversa non aiuta, soprattutto in una fase di massima dedizione al presente da parte di De Rossi e la squadra tutta. Ben altro valore, invece, assume la curiosità e l’attesa circa i tempi di rientro di Abraham, avvistato sui prati di Trigoria nella rifinitura di Roma-Feyenoord e ormai sempre più vicino al tanto agognato rientro in gruppo.

Roma, consulto e attesa per tornare in gruppo: nuova data per il rientro

Le parole odierne spese da De Rossi alla vigilia della gara col Torino hanno lasciato intendere come Daniele si reputi soddisfatto della possibilità di poter contare su un giocatore eclettico come Azmoun, in attesa però del rientro del bomber inglese, che ha subito considerato come un possibile compagno di attacco ideale per Lukaku. Come già raccontato ieri, finalmente, non dovrebbe mancare moltissimo al recupero totale del giocatore, per il quale bisognerà passare però ancora per qualche step.

A ricordarlo è Il Corriere dello Sport, che ha in queste ore evidenziato come Abraham dovrà ricevere il consulto dal professore londinese Williams, considerato un espertissimo per questa tipologia di infortuni, al quale si sono rivolti anche colossi della Premier League, tra cui Van Dijk, oltre che Chris Smalling, per un’altra patologia al ginocchio.

Da Williams, dunque, Abraham dovrà ricevere il via libera per il ritorno a pieno regime, con il consulto in programma fra un paio di settimane, nello stesso periodo in cui la Roma sarà impegnata nel doppio incrocio col Brighton di De Zerbi. Se dovesse arrivare il tanto atteso nullaosta, Abraham potrà finalmente tornare ad allenarsi con la squadra, per poi essere convocato entro la fine di marzo.

Manca sempre meno, insomma, seppur nel pieno rispetto di un approccio cauto e volto a non forzare le tempistiche, superando dunque quel precedente e rischioso modus operandi che, come si legge sulle stesse colonne, prevedeva in passato un’attesa di cento giorni per la completa guarigione del paziente.