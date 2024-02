Benservito Roma, tentazione Juventus: colpo in canna e nuova svolta

Nonostante la sessione di calciomercato sia ancora piuttosto lontana, rumours ed indiscrezioni continuano a prendere quota. Nuovo intreccio Roma-Juve.

Le vie del mercato sanno essere infinite. Sebbene il focus degli addetti ai lavori è rivolto principalmente al prosieguo della stagione in corso, non sono pochi gli spifferi sui possibili affari ancora in essere che hanno cominciato a prendere quota.

Ne sa qualcosa la Roma, ancora alle prese con il dilemma rappresentato dal nuovo direttore sportivo. Sebbene ogni sussurro su possibili mosse giallorosse appaia quantomeno prematura, una generale linea di tendenza può essere presa in considerazione. Soprattutto a proposito della situazione riguardante i calciatori che non hanno ancora rinnovato il loro contratto con la Roma. Tra questi c’è sicuramente Leonardo Spinazzola, legato ai giallorossi fino a quest’estate. Con i discorsi per l’eventuale prolungamento ormai naufragati, le chances che l’esterno italiano possa continuare la sua esperienza nella Capitale sono ormai ridotte al lumicino.

Calciomercato Roma, addio Spinazzola: l’opzione Juve prende quota

Non è un caso che ormai da diversi mesi il toto nomi relativi alla prossima destinazione di Spinazzola ha cominciato a prendere quota. Sebbene la tentazione araba non possa non essere presa in considerazione, Spinazzola preferirebbe giocarsi ancora le sue chances in un campionato importante.

Ragion per cui, prima di dire sì ad una ricca proposta proveniente dall’Arabia, Spinazzola vuole capire se ed eventualmente in quale direzione possano snodarsi intrecci importanti nel campionato di Serie A. Nelle ultime settimane, sebbene non ancora approfonditi, è circolata la voce relativa ad un possibile interessamento della Juventus. Opzione alla quale chiaramente Spinazzola non chiuderebbe la porte, anzi. Secondo quanto riferito da calciomercato.com, l’ipotesi di un ritorno in bianconero stuzzicherebbe non poco l’esterno che ormai è impiegato in pianta stabile sull’out mancino. Con le posizioni di Kostic e Iling Junior perennemente in bilico, Giuntoli ha cominciato a scandagliare il mercato degli esterni alla ricerca di soluzioni già pronte. Spinazzola potrebbe rappresentare un’occasione, almeno in linea teorica. La traccia, però, non si è ancora surriscaldata nonostante l’apertura del calciatore. Staremo a vedere cosa succederà.