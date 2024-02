De Rossi come Mourinho: beccata la spia a Trigoria

De Rossi dopo poche settimane alla guida della Roma sperimenta la stessa esperienza del suo predecessore: beccata la spia a Trigoria

La separazione tra José Mourinho e la Roma non è stata proprio idilliaca. Gli ultimi mesi alla guida dei giallorossi per lo Special One sono stati molto difficili, in particolare nel gestire il rapporto con i calciatori e con la stampa. Un’esperienza la sua che potremmo definire a due facce, vista la differenza che c’è stata tra i risultati in Europa e quelli in campionato.

Nelle coppe continentali la formazione capitolina non ha mai ottenuto risultati così concreti, riuscendo prima a sollevare al cielo di Tirana la Conference League, per poi sfiorare l’impresa l’anno successivo con la finale persa poi ai rigori contro il Siviglia.

In campionato però la musica è stata decisamente diversa, con Pellegrini e compagni che non sono mai riusciti ad andare oltre il sesto posto. Daniele De Rossi sembra aver dato la scossa che serviva all’ambiente, ma a poche settimane dal suo ritorno a Trigoria deve già fare i conti con le spie, come è toccato anche al suo predecessore.

De Rossi fa la fine di Mourinho: beccata la spia a Trigoria

La storia si ripete, e così come José Mourinho anche Daniele De Rossi è costretto a fare i conti con le spie nei pressi del centro sportivo di Trigoria. Già lo scorso anno uno dei collaboratori di Ivan Juric era stato ‘beccato’ a spiare la seduta di allenamento dello Special One in vista della sfida tra i giallorossi ed i granata, e a quanto pare il lupo perde il pelo ma non il vizio.

Secondo le notizie circolate nell’ultima ora quest’oggi al Fulvio Bernardini, dove si era radunata la squadra di mister De Rossi, le forze dell’ordine hanno sorpreso ancora una volta uno dei bracci destri del tecnico del Torino, che era anche in possesso di materiale altamente tecnologico con il fine di registrare i cambiamenti tattici degli avversari.

Si potrebbe definire un episodio singolare, se non fosse capitato lo scorso anno già a José Mourinho, e proprio poco prima della sfida contro i granata