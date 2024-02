Futuro Allegri, annuncio UFFICIALE: la Juve ha già deciso

Allegri alla Roma, la posizione della Juventus appare chiarissima: c’è stato l’annuncio ufficiale in questi minuti.

Continua a generare grande attenzione quella questione panchine che da tempo gravita su plurime realtà, del nostro campionato e non solo. La Serie A, finora, si è distinta per non pochi cambiamenti da questo punto di vista, con la quasi grottesca e totalmente inattesa situazione in casa Napoli, dove a pochi mesi dalla schiacciante vittoria dello scudetto il Presidente Aurelio De Laurentiis ha percepito la necessità di cambiare guida tecnica ben tre volte, in poco più di sei mesi.

Più in generale, le ultime ore ci stanno restituendo grandi novità anche presso altre realtà, come ci ricorda la delicata vicenda vissuta in casa Sassuolo con Dionisi e il possibile ritorno di Inzaghi a Salerno dopo un esonero di Liverani sempre meno utopistico. Situazioni in pieno divenire, dunque, che non interessano direttamente una Roma che, ad ogni modo, sa di dover affrontare la questione allenatore nei prossimi mesi, al fine di catalizzare con certezza e programmazione l’ormai imminente, o forse già iniziata, parentesi post-Mourinho.

Quest’ultima genererà importanti cambiamenti, come si può intravedere dalle situazioni contrattuali di diversi giocatori destinati alla partenza, unitamente alla ricerca di un direttore sportivo per il dopo Tiago Pinto, ufficialmente salutato poco più di un mese fa, prima dell’inatteso sollevamento dall’incarico comunicato dai Friedkin a José Mourinho.

Futuro Allegri, Giuntoli ‘blinda’ l’allenatore della Juventus: annuncio in diretta

Al di là di malumori e tensioni, la piazza aveva prontamente manifestato pieno supporto e sostegno a Daniele De Rossi, fin qui reduce da un impatto più che felice e positivo ma atteso ancora da diversi e delicati banchi di prova, in campo nazionale ed europeo. Al momento, lo storico numero 16 è legato alla Roma fino al mese di giugno, ma si è sin dal primo momento consapevoli che il rendimento della squadra nei prossimi mesi potrebbe impattare anche su eventuali possibilità di permanenza dell’allenatore a più lunga gittata.

Difficile pronunciarsi adesso, soprattutto alla luce della necessità della Roma di restare concentrata sul “qui e ora”, ragionando step by step e senza troppi voli pindarici. Il valzer di panchine previsto anche in Serie A, però, non può non generare qualche attenzione anche tra le fila giallorosse, rispetto alle quali un certo valore potrebbero assumere anche le parole di Cristiano Giuntoli su Massimiliano Allegri.

Accostato già alla Roma prima dell’arrivo di Mourinho, il mister toscano pareva trovarsi in una situazione non solidissima in quel di Torino, dopo le difficoltà di gioco e risultati di queste ultime uscite. Tale situazione, unitamente alle parole di Ubaldo Righetti e la non totale chiarezza circa il futuro della panchina della Roma, aveva in parte amplificato il nome di Massimiliano in ottica Roma.

Poco prima della partita con il Frosinone, il direttore sportivo ex Napoli ha però, di fatto, sentenziato sull’attuale allenatore bianconero, così parlando ai microfoni di Sky Sport. “Allegri è contentissimo di restare alla Juventus e noi lo siamo altrettanto di lui, vogliamo tenerlo. A tempo debito ci siederemo con lui per programmare il futuro e discutere del nostro futuro insieme“.