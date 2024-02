Svelato il futuro di Allegri: lascia la Juve per la Roma

Nel corso della Domenica Sportiva, Ubaldo Righetti ha svelato la squadra a cui Max Allegri aspira per la prossima stagione

Mentre la corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi si allontana all’orizzonte verso la sicurezza di un distacco di punti ormai siderale, la Juve di Max Allegri vede scemare l’unico reale obiettivo della stagione e le voci intorno al futuro dell’allenatore toscano iniziano a farsi insistenti.

Nel corso della Domenica Sportiva – noto programma televisivo in onda sulla Rai – Ubaldo Righetti, amico stretto ed ex compagno di squadra di Massimiliano Allegri, ha suggerito con particolare enfasi quelle che sarebbero le inclinazioni del tecnico bianconero per il proprio avvenire.

Righetti: “Allegri vuole la Roma”

La Juve è sostanzialmente fuori dalla lotta scudetto e dopo il pareggio con il Verona, partita in cui i bianconeri avrebbero dovuto necessariamente mandare un segnale per dichiararsi ancora in corsa per il primo posto, la panchina di Massimiliano Allegri inizia a tremare, soprattutto a causa della conclusione di una stagione in cui rischia seriamente di rimanere a secco di trofei. E’ dal 2014 che il tecnico livornese non si siede su una panchina diversa da quella bianconera, anche considerando le stagioni (dal 2019 al 2021) in cui Allegri ha scelto di non allenare dopo il temporaneo distaccamento dalla Vecchia Signora.

Adesso, dopo quello che potrebbe essere considerato il fallimento della seconda avventura bianconera, è difficile immaginare che Allegri non si accomodi su un’altra panchina nel caso in cui i vertici bianconeri decidessero di interrompere la collaborazione. In tal senso, Righetti ha svelato senza particolari filtri la piazza a cui Allegri sembra aspirare per un post Juve, che corrisponde con precisione a quanto raccolto dalla nostra redazione alcune settimane fa.

Le parole di Righetti lasciano poco spazio all’interpretazione: “Credo che finirà l’anno alla Juve, poi vorrà vivere altre esperienze. Non penso all’estero. Gli allenatori dicono che tre anni è il tempo massimo che si può trascorrere in una società: c’è la costruzione, lo sviluppo e poi semmai il risultato… Potrebbe andare al Napoli? Non credo. Gli piacerebbe andare al centro Italia… la Roma gli piace… la Lazio non credo gli interessi. Ha rifiutato anche il Real Madrid a suo tempo e gli piacerebbe la Roma. D’altronde ci è già andato vicino qualche anno fa…”. Righetti conclude sul tema dando per improbabile, nonostante il contratto siglato fino al 2025, la permanenza di Allegri sulla panchina bianconera, anche a causa delle pressioni che giungono nell’ambiente Juve da parte di alcuni allenatori intenzionati a sedersi sulla panchina dell’Allianz Stadium (Antonio Conte su tutti).