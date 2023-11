Allegri via dalla Juve, la Roma monitora | ASRL

Massimiliano Allegri e l’addio a fine stagione alla Juventus: la Roma tiene d’occhio la situazione in attesa di capire il futuro di Mourinho.

L’attuale stagione della Roma, seppure non esaltante finora sotto il profilo dei risultati, ha confermato il legame speciale che c’è tra i tifosi giallorossi e l’allenatore José Mourinho. Lo stadio Olimpico è sempre pieno e anche quando i risultati sono stati negativi i tifosi non hanno mai contestato direttamente il portoghese.

Il presidente della Roma Dan Friedkin nella scelta dell’allenatore per la prossima stagione dovrà necessariamente tenere conto di questo aspetto. Mourinho ha il contratto in scadenza ma ha lasciato intendere di essere pronto a rinnovare allontanando le proposte faraoniche dei club dell’Arabia Saudita. Se i risultati della Roma saranno positivi e in linea con le aspettative, non confermare Mourinho sarebbe un autogol clamoroso.

Allo stesso tempo però la società ha tutto il diritto e anzi l’obbligo di iniziare a guardarsi intorno per capire a quale allenatore affidare eventualmente la panchina della Roma per il futuro. I nomi accostati a più riprese al club finora sono stati quelli di Antonio Conte, attualmente svincolato, e Thiago Motta che sta facendo molto bene alla guida del Bologna.

Secondo le informazioni in possesso di Asromalive.it, c’è anche un altro profilo gradito ai Friedkin, così tanto che sono stati già effettuati alcuni sondaggi con riscontri positivi.

Addio Allegri alla Juventus: la Roma è una possibilità

Il nome in questione è quello di Massimiliano Allegri. L’allenatore della Juventus non sarebbe attualmente felice del clima ostile nei suoi confronti da parte della maggioranza della tifoseria bianconera. La Juventus è attualmente in lotta per lo Scudetto, una posizione di classifica forse superiore al reale valore della rosa, tenendo conto anche dei problemi a centrocampo con Pogba e Fagioli.

Allegri avrebbe già fatto intendere al Football Director della Juventus Cristiano Giuntoli di non essere più sicuro del suo futuro in bianconero nonostante il contratto fino al 2025. Qualora il divorzio dovesse diventare reale nei prossimi mesi, la Roma sarebbe più di una possibilità come prossima squadra di Allegri. Ci sono stati già dei sondaggi e l’allenatore sarebbe ben propenso a restare in Italia trasferendosi nella capitale.

I risultati di Roma e Juventus nei prossimi mesi saranno decisivi per avere un quadro più chiaro della situazione, ma lo scenario che vede Massimiliano Allegri come prossimo allenatore dei giallorossi è reale.