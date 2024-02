Roma-Brighton è già iniziata: 20 milioni e scippo Juve

Rivali negli ottavi di finale di Europa League, Roma e Brighton potrebbero entrare in rotta di collisione anche sul calciomercato

In attesa che si disputi il primo round sul rettangolo verde, la sfida tra Roma e Brighton potrebbe scaldarsi sull’insidioso terreno del calciomercato. Il prossimo 7 marzo allo Stadio Olimpico le due squadre si affronteranno nell’andata degli ottavi di finale di Europa League, ma secondo le ultime indiscrezioni giornalistiche le prime schermaglie a distanza sarebbero già iniziate.

Sin dalle ore successive al sorteggio, l’accoppiamento tra le due squadre è stato visto come un potenziale spot allo spettacolo, visto che Daniele De Rossi e Roberto De Zerbi condividono la stessa filosofia di gioco. Entrambi gli allenatori vanno sempre alla ricerca della qualità, sia negli schemi, sia negli interpreti degli stessi e questo potrebbe portarli ad attenzionare gli stessi giocatori.

Roma-Brighton sul mercato: sfida alla Juve

Gli ultimi rumors riportati da calciomercato.it parlano di potenziali interessamenti da parte della Roma per Lazar Samardzic nel caso in cui i giallorossi dovessero centrare la qualificazione alla prossima Champions League. In uscita dall’Udinese, il centrocampista serbo è un nome presente anche sul taccuino del Brighton, pronto a tornare alla carica per il 22enne mancino. Per le due avversarie europee, l’unico ostacolo non sarà certamente il prezzo del giocatore, fissato in circa 25 milioni di euro, commissioni comprese.

Vicinissimo all’Inter la scorsa estate, Samardzic più recentemente è stato al centro di trattative molto concrete prima col Napoli e poi con la Juventus. Un puzzle molto intricato, dunque, reso ancor più complicato dall’assenza di un direttore sportivo ufficiale in casa Roma. Ad oggi, seppur non impossibile, appare difficile ipotizzare che giallorossi o seagulls siano in grado di recuperare terreno sulle altre concorrenti. Staremo a vedere.