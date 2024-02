Scelto Mourinho per il ritorno sul tetto d’Europa: esonerano una ‘bandiera’

Sempre José Mourinho. Le ultime indiscrezioni rilanciate dalla Spagna mettono lo Special One nella lista dei desideri del club, disposto ad un vero e proprio ribaltone.

Dopo la decisione da parte dei Friedkin di sollevarlo dall’incarico di guida tecnica della Roma, non sono poche le indiscrezioni relative al futuro di José Mourinho che hanno cominciato a diffondersi senza soluzione di continuità.

Dopo aver rispedito al mittente le ricche proposte provenienti dall’Arabia, lo Special One è ancora alla ricerca di un nuovo club in grado di soddisfare le sue ambizioni. Messo in stand by qualsiasi discorso per avere il tempo di decidere con tranquillità il suo futuro, il tecnico portoghese è stato accostato di recente a diverse panchine. Dal Bayern Monaco (che però ha deciso di rompere gli indugi per Xabi Alonso) al Paris Saint Germain. Sebbene fino a questo momento non si siano ancora creati gli incastri giusti, inoltre, non è da escludere neanche una proposta di qualche club inglese per l’ex tecnico della Roma, sotto contratto con i giallorossi ancora fino a giugno. Laddove dovesse essere confermata, però, l’ultima indiscrezione che trapela dalla Spagna può letteralmente far saltare il banco.

Dalla Spagna: Pellegrini a rischio, Real Betis su Mourinho

Secondo quanto riferito da elgoldigital.com, infatti, disposto ad avviare un nuovo ciclo che comporti l’esonero di Manuel Pellegrini, il Real Betis sarebbe tentato dall’idea di ingaggiare José Mourinho. Sebbene sia sotto contratto con gli andalusi fino al 2026, il futuro di Pellegrini è infatti ancora tutto da decidere e non sono esclusi colpi di scena importanti.

I risultati deludenti ottenuti in questa stagione sembrerebbero aver convinto la proprietà della necessità di una nuova guida tecnica. Desideroso di fare il salto di qualità anche in Europa per ritagliarsi un ruolo da protagonista e non più da comprimario, il Betis potrebbe quindi decidere di affondare il colpo per José Mourinho. Sebbene non si segnalino ancora trattative concrete in merito, lo status internazionale del tecnico della Roma sembra intrigare e non poco i piani alti del Betis, le cui attenzioni ricadrebbero proprio su Mou in caso di esonero di Pellegrini. Per adesso si tratta solo e soltanto di un’idea: ma in futuro, chissà…