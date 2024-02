Dall’abbraccio con De Rossi al futuro alla Roma, Paulo Dybala grande protagonista anche dopo la partita col Torino. Ecco le sue parole.

Autentico e qualitativo protagonista della vittoria giallorossa contro il Torino, Paulo Dybala ha toccato una molteplicità di punti al termine della difficoltosa gara contro gli uomini di Juric. Il monday match di questo pomeriggio si è da poco concluso con il quinto trionfo in Serie A da parte della squadra di De Rossi, che ha fin qui totalizzato quindici punti sui diciotto a disposizione in questa parentesi successiva al cambiamento in panchina.

Gli spunti e i motivi di interesse della gara erano già numerosi prima della gara, alla luce della gestione ponderata dal tecnico dopo l’importante dispendio di giovedì sera contro il Feyenoord. Le titolarità di Smalling e Ndicka non possono certamente passare in secondo piano, così come il ripristino di una difesa a tre che sta testimoniando la grande capacità eclettica non solo della rosa ma anche del giovane quanto carismatico De Rossi.

Dall’esultanza con De Rossi al futuro, le parole di Dybala dopo Roma-Torino

Senza girarci troppo intorno, però, Roma-Torino ha avuto quest’oggi come protagonista principale Paulo Dybala, fautore di una tripletta risultata decisiva per centrare un bottino pieno non semplicissimo da ottenere. Zapata e colleghi erano stati, infatti, più volte bravi a impensierire Svilar e colleghi, rispondendo immediatamente alla prima marcatura de La Joya, arrivata sul calcio di rigore propiziato da Azmoun.

Il sinistro a giro da fuori area, unitamente alla bella combinazione con Lukaku, hanno alla fine permesso di superare nuovamente il Torino, il cui tentativo disperato nel finale ha solo generato apprensione e spavento, senza impattare sulla sentenza finale di una gara che, terminata sul 3 a 2, restituisce altri tre punti alla Roma, adesso a quattro lunghezze di distanza dal quarto posto. Questi ed altri temi, come detto, sono stati esaminati ai microfoni Dazn da Paulo Dybala, di cui riportiamo di seguito le parole.

“Mi mancava tanto, da un po’ di tempo volevo la tripletta. Ci avevo provato già col Cagliari, ma sono stato sostituito. Oggi non l’ho cercata ma è arrivata. Era un momento difficile, il Torino ti mette in difficoltà e non ti fa giocare come vuoi. La gara poteva evolversi in qualsiasi modo, sul secondo gol ho rincorso la panchina e la prima persona che mi sono trovato davanti è stata De Rossi”.

“Lo stesso è successo sul terzo gol, mi sono trovato lì, a terra, e sono voluto andare dai tifosi, che ringrazio perché anche oggi, di lunedì, hanno riempito lo stadio. Io voglio sempre vincere qualche trofeo, ovunque mi trovi. Il percorso è ancora lungo sia in campionato che in Europa, dove troveremo una squadra forte ma non nascondiamo i nostri obiettivi”.

“Io quando sono arrivato qui ho detto che mi sembrava di aver vissuto già un’altra vita in questa città. Quello che succederà in futuro non lo so, ma mi sto godendo ogni momento con questa squadra e questa città che sono meravigliose“.