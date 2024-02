Violato il Fair Play finanziario: UFFICIALE, sei punti di penalizzazione

Violato il Fair Play Finanziario: ufficiale la decisione dopo il ricorso presentato nei giorni successivi alla prima sentenza.

Una decisione ufficiale è arrivata. Che stravolge la classifica del massimo campionato e che ridà ovviamente molte speranze alla squadra in questione per riuscire a centrare una salvezza che dopo gli ultimi risultati si è un poco complicata. Non tanto per quello che è stato il cammino fino al momento, ma soprattutto per quello che la squadra ha dovuto passare nei mesi scorsi.

Ricordate sì che l’Everton, un poco di tempo fa, si è beccato dieci punti di penalizzazione per aver violato delle regole del Fair Play Finanziario? Bene, la società di Liverpool ha deciso ovviamente di fare ricorso e oggi è arrivato un verdetto che ribalta, di nuovo, la classifica della Premier League.

Violato il Fair Play Finanziario, ridotta la penalizzazione dell’Everton

Da dieci punti a sei. Questa la decisione ufficiale degli organi preposti dopo il ricorso presentato nei giorni successivi alla prima sentenza. E con questi 4 punti in più la squadra di Liverpool si toglie un poco fuori dalle zone caldissime della classifica, dove era fino a pochi minuti fa. L’Everton, nelle settimane successive alla prima sentenza aveva piazzato diversi risultati utili che le avevano permesso di uscire fuori dalla zona rossa, ma le ultime uscite erano stato davvero diverse nella prestazione e nel risultato, ed era stato risucchiato con quelle che rischiano la retrocessione.

La Premier League, quindi, ha deciso in questo modo. E adesso si aspetta anche una decisione sul Nottingham così come vi abbiamo riportato nella mattinata di oggi. Problemi, infine, ne potrebbe avere anche il Manchester City ricordiamo. Però per il momento ha pagato solo la seconda squadra di Liverpool.