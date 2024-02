Roma, le ultime da Trigoria: doppia assenza per De Rossi che ha iniziato a preparare la sfida contro il Monza. La situazione

Ha ripreso ad allenarsi questa mattina la Roma di Daniele De Rossi in vista del prossimo impegno in campionato in programma sabato prossimo alle 18 contro il Monza in trasferta. Una gara insidiosa per i giallorossi, che arriva prima dell’impegno contro il Brighton in programma giovedì 7 marzo all’Olimpico.

Lavoro di scarico per chi ieri è sceso in campo contro la formazione di Juric, tutti gli altri invece agli ordini di De Rossi si sono allenati dentro il campo. Tra questi c’erano anche quelli che hanno sì giocato ma che lo hanno fatto per poco tempo: i vari Zalewski, Huijsen, Aouar, El Shaarawy, Baldanzi, Bove, Sanches, Spinazzola e Celik.

Roma, assenti Karsdorp e Llorente

Non s’è visto invece in campo Karsdorp, che nemmeno ieri era in panchina. Il giocatore olandese evidentemente non sta bene e soffre di problemi fisici, di natura muscolare, e quindi non si è allenato con il resto dei compagni. Si attende di capire quale sia il vero problema dell’esterno basso, e di capire soprattutto se tornerà ad essere a disposizione per il prossimo fine settimana.

Karsdorp ha giocato contro il Feyenoord in Europa League non disputando una grossa prestazione: soprattutto nell’unico gol ospite ha aperto è apparso non esente da colpe. Poi tutto sommato si è ripreso fin quando De Rossi non ha mandato in campo Celik. Ovviamente non era presente nemmeno Llorente all’allenamento di questa mattina dopo il trauma cranico che lo ha costretto al ricovero per una notte alla fine della gara europea.