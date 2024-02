Vlahovic fa impazzire i tifosi della Roma: social in tilt, ecco cosa è successo

Vlahovic show. Uno degli ultimi post diffusi dall’attaccante serbo ha letteralmente mandato in visibilio i tifosi della Roma: il motivo.

Protagonista nell’ultima giornata di campionato con una doppietta che ha permesso alla Juventus di incamerare tre punti preziosissimi per la propria classifica, Dusan Vlahovic sta continuando a far parlare di sé. Questa volta non sul campo, suo naturale “terreno di caccia”, ma suoi social.

L’attaccante serbo ha infatti ricostruito l’anfiteatro Flavio (ai più noto come Colosseo) in versione puzzle 3D. Il tutto è stato immortalato con uno scatto sui social non impreziosita da alcuna discrezione con solo un emoji della bandiera dell’Italia. Lo scatto, però, non è affatto passato inosservato. Gemma architettonico della costruzione architettonica dell’urbe, l’anfiteatro è diventato uno dei simboli più importanti del mondo romano fin dalla sua costruzione. Motivo per il quale non sono pochi i tifosi della Roma che hanno commentato incuriositi il post di Vlahovic. Tifosi della Juventus e supporters della Roma si sono letteralmente scatenati e tra chi sogna una reunion all’ombra della Mole di Dybala, da segnalare anche messaggi estasiati dal fronte romanista: “Dusan, vieni a Roma” oppure “Vlahovic alla Roma, ufficiale?”. Come movimentare un pomeriggio di fine febbraio.