Souloukou dice basta: cessione Roma, c’è l’annuncio UFFICIALE

La CEO giallorossa ha parlato delle voci che vedevano la società al centro di un cambio imminente di proprietà

Lina Souloukou è intervenuta al Business of Football Live of Londra, evento che ospita importanti investitori, dirigenti di club e leghe, emittenti, innovatori tecnologici, consulenti e altri influencer chiave per discutere di alcuni temi sportivi e non solo.

Tra queste è presente anche Souloukou, nominata il 18 aprile come CEO & General Manager della Roma, che è intervenuta per parlare di varie tematiche tra cui il futuro della società e il ponte costruito tra i giallorossi e il mondo arabo.

In questa finestra storica, ora come non mai, l’Arabia Saudita ricopre un ruolo di assoluta importante nel panorama calcistico. La Roma lo sa bene visti gli sponsor e l’amichevole giocata contro l’Al-Shabab, la seconda partita seppur non ufficiale di De Rossi al comando della Roma.

L’annuncio ufficiale di Souloukou

Lina Souloukou ha parlato di questi delicatissimi temi proprio durante la due giorni dell’evento, chiarendo in primis la questione riguardante la società in vendita: “Prima di parlare dell’Arabia Saudita ci tengo a precisare che ci sono state varie indiscrezioni sulla cessione della società che non hanno alcuna base. La Roma è della famiglia Friedkin, che ha un grande impegno per il futuro del club. I Friedkin vogliono restare e farlo crescere ancora di più”.

Chiosa finale sul discorso Arabia Saudita, molto vicino alla Roma di questi tempi: “Detto ciò, siamo entusiasti di avere questo sponsor, uno dei più grandi eventi del mondo, e di aver anche giocato un’amichevole in Arabia”. Insomma, dichiarazioni forti, chiare e precise della CEO romanista che toglie ogni dubbio.