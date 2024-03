Dalla Juventus alla Roma, l’epilogo è una sentenza: ribaltone a costo zero

Alla ricerca di un colpo con il quale rimpolpare il proprio reparto arretrato, la Roma potrebbe incrociare i propri obiettivi di mercato con la Juventus. Lo scenario.

Nonostante ogni discorso di mercato in chiave Roma sia ancora piuttosto prematuro per l’assenza di un direttore sportivo, ai giallorossi vengono continuamente accostati diversi profili in ottica estiva.

Salvo cessioni importanti, però, anche la prossima campagna investimenti sarà caratterizzata da una scelta oculata degli obiettivi in termini di qualità prezzo. Ragion per cui anche il mercato degli svincolati potrebbe rappresentare un’ottima fonte dalla quale attingere. A tal proposito, a caccia di occasioni e alle prese con un inevitabile restyling del proprio reparto difensivo, non è escluso che la Roma riesca a segno un altro colpo per rimpolpare il proprio reparto arretrato. Alla luce del rebus Smalling e dei termini dell’operazione Huijsen, infatti, si preannuncia un’estate piuttosto movimentata per il pacchetto arretrato.

Calciomercato Roma, il Barcellona irrompe su Hermoso: lo scenario

Il fatto che De Rossi stia alternando l’utilizzo della difesa a tre e di quella a quattro non potrà passare inosservato nel caso in cui DDR dovesse alla fine essere confermato. La poliedricità che il tecnico della Roma chiede ai suoi interpreti difensivi potrebbe far ricadere le scelte della Roma su un profilo bravo sia con i piedi che nelle letture a difesa schierata.

Poliedricità che ad esempio da sempre caratterizza Mario Hermoso. Il difensore dell’Atletico Madrid, oggetto del desiderio anche della Juventus, non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Colchoneros in scadenza tra pochi mesi. Nonostante la ricca offerta contrattuale messa sul piatto dai madrileni, il difensore non ha sciolto le riserve sul suo futuro. Secondo quanto evidenziato da “El Mundo Deportivo” dietro i tentennamenti di Hermoso ci potrebbe essere il Barcellona. Alla ricerca di un innesto importante con il quale rivitalizzare un reparto che si è riscoperto incredibilmente fragile, i blaugrana sarebbero pronti a sferrare l’assalto decisivo per convincere Hermoso a sposare il loro progetto. Le chances del Barça, sotto questo punto di vista, aumenterebbero in maniera esponenziale nel caso in cui i catalani dovessero riuscire a cedere Alejandro Balde, in odore di cessione ormai da diverso tempo. Staremo a vedere cosa succederà.