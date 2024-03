Formazioni ufficiali Monza-Roma: difesa a quattro e due cambi per De Rossi

Formazioni ufficiali Monza-Roma, le scelte dei due allenatori in vista del match in programma alle 18 all’U Power Stadium di Monza

La Roma di Daniele De Rossi sta cominciando a farsi valere in campionato, dove grazie ad una serie di risultati positivi la squadra comincia a riaffacciarsi nella lotta al quarto posto, momentaneamente occupato dal Bologna, che per ora mantiene i quattro punti di vantaggio sulla formazione capitolina.

Quella con i biancorossi non è una partita da sottovalutare, soprattutto a causa del doppio impegno europeo con il Brighton, che rischia di portare via parecchie energie ai giallorossi. La trasferta inoltre rischia di riservare agli uomini di De Rossi molte insidie, nonostante la squadra di casa sia comunque ampiamente fuori dalla lotta salvezza grazie all’undicesimo posto in campionato.

Nonostante l’impegno infrasettimanale in Europa il tecnico capitolino non rischia, e decide di affidarsi a molti dei titolari a disposizione, ecco le scelte dei due allenatori in vista di questa sfida.

Formazioni ufficiali Monza-Roma, le scelte dei due allenatori

Con una vittoria la Roma riuscirebbe a mantenere il passo delle dirette pretendenti per un posto in Champions League, ma molto potrebbe dipendere anche dall’Europa. In caso in cui le italiane riuscissero a proseguire il loro cammino nelle coppe continentali infatti si potrebbe liberare anche il quinto posto come slot valido per l’accesso alla coppa dalle grandi orecchie.

Proprio per questo la formazione capitolina si vede costretta a dover pensare anche alla coppa, fattore che costringe il tecnico a schierare alcuni dei titolari anche nel confronto odierno con i biancorossi. In porta ancora una volta la conferma di Svilar, mentre in difesa torna tra i titolari Ndicka, dopo la vittoriosa esperienza in Coppa D’Africa.

A centrocampo ancora spazio a Cristante, affiancato da Paredes e Pellegrini, mentre in attacco si rivede il tridente composto da El Shaarawy, Dybala e Lukaku, ecco le scelte dei due alleantori:

ROMA (4-3-3) 4-3-3 Svilar; Kristensen, Mancini, NDicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy