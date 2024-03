Voti Monza-Roma 1-4: Pellegrini e Dybala show

Voti Monza-Roma, Dybala e Pellegrini show: continua a segnare il 21, illuminato nuovamente dall’asse con Lukaku. Ennesima prestazione convincente del Capitano.

Tanti gli eventi in grado di infiammare e contraddistinguere il delicato incrocio in terra brianzola tra gli uomini di Palladino e quelli di De Rossi, con questi ultimi che erano attesi dall’ennesimo banco di prova che grande impatto potrebbe avere sulle sentenze finali legate al piazzamento in Champions League. Il Monza, come ben si ricorderà, era riuscito a mettere l’allora squadra di Mourinho a metà ottobre, in una sfida complicata e risolta solamente alla fine con il gran gol di El-Shaarawy.

Tante cose sono cambiate da quel momento, da un punto di vista tattico e non solo: integri, però, gli obiettivi di una società che ha deciso da più di un mese di cambiare guida tecnica dopo le diverse asperità palesate da Bove e compagni nelle ultime uscite sotto la guida dello Special One. Profondamente indicativo per il continuo del percorso della Roma potrebbero adesso essere proprio questi ultimi mesi stagionali, ricchi di incroci in campionato e ormai proiettati nel vivo anche della stagione europea.

Voti Monza-Roma, Dybala-Pellegrini show: Cristante e Angelino sottotono

L’obiettivo e l’attenzione della squadra, comunque, deve restare orientato al presente, ragionando step by step in vista dei prossimi incroci, come fatto fino a questo momento. La pratica di Monza,

Importanti e numerosi eventi avevano contraddistinto il primo tempo, inaugurato nei primissimi minuti con la bella girata di testa di Djuric, che ha visto la palla scaraventarsi sul palo, generando vistoso spavento tra le retrovie della Roma. Qualche minuto prima, era stato molto bravo Ndicka a schermare con veemenza l’attaccante ex Hellas, in un’azione che ha anche ferito il difensore capitolino, medicato e prontamente tornato a disposizione.

Da segnalare, poi, la sostituzione di Kristensen, che dopo aver commesso un fallo costatogli l’ammonizione e la squalifica per la gara di Firenze, è stato costretto ad un cambio immediato, lasciando spazio a Celik. La prima frazione di gioco, comunque, si è conclusa con il doppio vantaggio, propiziato dal grandissimo gol di Pellegrini, seguito dalla marcatura di Lukaku, a cui Dybala ha restituito il favore dell’assist dopo il terzo gol nato sullo stesso asse lunedì contro il Torino.

Pericolose, comunque, le trame organizzate dal Monza, che ha spaventato soprattutto con Mota e con un tiro di Birindelli che ha accarezzato il palo, denunciando qualche difficoltà giallorossa nelle ripartenze, soprattutto sul lato sinistro. Nel secondo tempo, i padroni di casa hanno cercato di sfruttare maggiormente l’ampiezza del campo, come confermato anche dal cambio all’intervallo Kyriakopoulos per Colpani.

Pur senza permettere di registrare vere e proprie occasioni da gol, i primi minuti del secondo tempo avevano restituito tutta la voglia dei brianzoli di riaprire il match, prima che la meravigliosa realizzazione di Dybala su calcio di punizione poco dopo il sessantesimo smorzasse le preoccupazioni giallorosse. Sempre viva, però, la squadra di Palladino, in grado di impensierire soprattutto con la qualità di Maldini e gli inserimenti di Carboni.

Svilar 6.5; Kristensen 6 (27′ Celik 6 ), Mancini 6.5 (76′ Huijsen 6 ), NDicka 6.5, Angelino 5 (59′ Smalling 6 ); Cristante 5.5, Paredes 6.5, Pellegrini 7.5(59′ Bove ); Dybala 8 (76′ Baldanzi 6 ), Lukaku 7 , El Shaarawy 6.5