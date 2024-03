Fiato sospeso Roma: incubo mazzata e un mese di stop

Roma, De Rossi ha concesso un giorno di riposo ai suoi dopo il successo ottenuto contro il Monza. Da monitorare, però, le sue condizioni.

All’indomani del largo successo ottenuto contro il Monza, la Roma si è ritrovata al Fulvio Bernardini per cominciare a muovere i primi passi di preparazione all’euro sfida contro il Brighton. De Rossi ha poi concesso un giorno di riposo alla squadra, ma il lavoro per l’equipe medica non mancherà.

Costretto ad uscire nel primo tempo della sfida dell’U Power Stadium, Rasmus Kristensen si sottoporrà agli accertamenti del caso per valutare l’entità del problema muscolare al flessore sinistro. Gli esami sono in programma nelle prossime ore e sarà necessario valutare con molta attenzione l’evolvere della situazione. Nella peggiore delle ipotesi, come evidenziato da Il Tempo, il problema accusato dal laterale destro potrebbe evidenziare una lesione. A quel punto non è escluso che Kristensen possa ritornare a pieno regime solo dopo la sosta delle Nazionali, a fine marzo o all’inizio di aprile. Al momento, però, si tratta solo di un’ipotesi. Oggi ne capiremo di più.

Roma, esami per Kristensen: si valuta il rientro di Karsdorp

Chi invece tenta il recupero è Rick Karsdorp. Costretto a saltare la partita contro il Monza per un trauma al ginocchio destro, il terzino olandese tra oggi e domani testerà in campo le sue condizioni per valutare se ci sono le premesse per un rientro immediato. A riferirlo è il Corriere dello Sport.

Alla luce dei tanti impegni in rapida successione, De Rossi avrà bisogno dell’apporto di tutta la squadra in un frangente nella stagione ad alte frequenze, con impegni in rapida successione. Una rotazione omogenea degli esterni permetterebbe sicuramente di razionalizzare le forze dei vari interpreti. La palla passa alle sensazioni dal campo e ai verdetti dell’infermeria.