Infortunio Berardi, UFFICIALE: diagnosi terribile

Infortunio Berardi, adesso è anche ufficiale: la diagnosi per il giocatore è terribile. Stagione finita e addio Europeo

Di dubbi purtroppo non ce ne sono mai stati. Ma adesso è arrivata anche la conferma ufficiale da parte del Sassuolo. Addio Europeo – e stagione finita – per Mimmo Berardi. Che ieri era al rientro e che non potrà più aiutare i suoi compagni da qui alla fine della stagione. La diagnosi per il giocatore dei neroverdi è impietosa.

“Gli esami strumentali effettuati a Domenico Berardi hanno evidenziato la lesione completa del tendine d’Achille della gamba destra. Il calciatore, nella mattinata di domani, verrà sottoposto ad intervento chirurgico dal Prof. Stefano Zaffagnini presso la Casa di Cura Toniolo di Bologna”. Un momento terribile per il classe 1994 calabrese, che ogni estate deve lasciare il Sassuolo ma che poi rimane a giocare in neroverde. Capitano e bandiera della squadra emiliana, per Ballardini, nuovo tecnico che ha preso il posto di Bigica, una tegola terribile in vista della parte finale di stagione, visto che la sua formazione dovrà cercare in tutti i modi di raggiungere una salvezza difficilissima vista la classifica.

Infortunio Berardi, stagione finita

Un peccato, e quando succede questo dispiace davvero, perché oltre al campionato come sappiamo la prossima estate in Germania c’è anche l’Europeo, con gli azzurri di Spalletti che dovranno in qualche modo cercare di difendere quel titolo conquistato nella notte di Wembley. Berardi, uno dei protagonisti in Inghilterra, purtroppo non ci potrà essere.

E senza l’uomo più forte ovviamente si complicano in maniera terribile anche i piani del Sassuolo, chiamato, anche in maniera un poco inaspettata, a cercare una salvezza che inoltre dopo gli ultimi risultati si è complicata in maniera terribile.