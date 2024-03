Roma, De Rossi ha convinto i Friedkin: cifre e durata del nuovo contratto

Roma, Daniele De Rossi ha convinto i Friedkin che sono pronti a mettere sul piatto il nuovo contratto. Cifre e durata

I Friedkin hanno deciso. In poco tempo. Pochissimo a quanto pare. Perché secondo quanto riportato dall’edizione online de La Gazzetta dello Sport la proprietà texana della Roma avrebbe pronto il contratto per Daniele De Rossi. Sì, in poco tempo DDR ha fatto cambiare marcia alla squadra, ha messo in mostra delle doti sicuramente importanti e ha portato a casa dei risultati che fanno ben sperare per il futuro.

La ricerca quindi del nuovo tecnico potrebbe essere già finita? A quanto pare è proprio così, perché dentro la Roma la situazione sembra abbastanza chiara. Si va verso il rinnovo, anche se per gli atti formali “ci vorrà bisogno di tempo. Ma nella testa dei Friedkin – si legge – c’è la coglia della proprietà di proporgli presto un accordo”.

Roma, accordo biennale per De Rossi

Un biennale per De Rossi, soprattutto se lo stesso tecnico dovesse continuare a piazzare dei risultati importanti nel corso dei prossimi mesi sulla panchina della Roma. Quando lo ha scelto per prendere il posto di Mou “la proprietà giallorossa voleva capire di che pasta fosse davvero fatto e vederlo direttamente all’opera. E anche De Rossi ha accettato un contratto “provvisorio”, con la promessa di rimettersi a tavolino nell’ipotesi le cose andassero poi bene”. E le cose stanno andando bene, benissimo. Con De Rossi che inoltre in caso di raggiungimento della Champions League dovrebbe prendere anche un sostanzioso bonus.

Al momento De Rossi è legato con un contratto a 500mila euro a stagione. Ma il rinnovo, qualora queste indiscrezioni venissero confermate, arriverà senza dubbio con delle cifre diverse. Ci sarà modo e tempo per parlarne nelle prossime settimane, in questa settimana ci sono da preparare due partite fondamentali per la squadra giallorossa. E se dovessero andare bene, come tutti noi speriamo, il rinnovo sì, in quel caso sarebbe davvero a un passo.