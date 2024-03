Assalto rossonero e plusvalenza Roma: il punto di ASRL

In attesa di ufficializzare il nome del nuovo DS, la Roma ha già iniziato a pianificare le strategie in vista del calciomercato estivo

Nei prossimi cinque giorni, la Roma giocherà due sfide fondamentali per il prosieguo della stagione. Giovedì all’Olimpico contro il Brighton e domenica al Franchi contro la Fiorentina, una vittoria può rivelarsi fondamentale per il raggiungimento dei propri obiettivi.

Visti gli ottimi risultati ottenuti nel primo mese e mezzo sulla panchina giallorossa, ormai da giorni si parla di una conferma quasi scontata di Daniele De Rossi, mentre sul fronte dirigenziale, si attende ancora l’annuncio dell’erede di Tiago Pinto. Nonostante l’assenza di un direttore sportivo ufficiale, i Friedkin e Lina Souloukou stanno già tracciando alcune linee guida in vista della prossima stagione.

Calciomercato, plusvalenza Roma: tripla pista

Alcune priorità, infatti, sono già note da mesi e farsi cogliere impreparati sarebbe sciocco e deleterio. Il reperimento di un nuovo portiere è una necessità ineludibile, vista l’imminente scadenza contrattuale di Rui Patricio. Ma anche sul mercato in uscita c’è una parola d’ordine che va rispettata ormai da diverse sessioni di mercato: plusvalenza.

In tal senso, nella rosa romanista sono presenti diversi elementi che in caso di cessione potrebbero far registrare a bilancio cifre importanti. Tra questi, c’è anche Houssem Aouar. Arrivato a parametro zero la scorsa estate, il centrocampista franco-algerino, secondo quanto appreso da Asromalive.it, ha già ricevuto diversi sondaggi, dalla Francia, ma non solo. Betis Siviglia, Nizza e Rennes hanno chiesto informazioni informali sulla possibilità di una partenza estiva del calciatore.

La Roma non chiude certamente le porte ad una cessione del 22 giallorosso, a patto che sulla scrivania di Trigoria e di viale Tolstoj arrivino delle offerte ufficiali davvero interessanti. L’ultima parola, ovviamente, spetterà anche al ds e all’allenatore che saranno in carica per la prossima stagione. Staremo a vedere.