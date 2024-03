Il ritorno di Totti alla Roma, parola di Capitano: “svelato” il nuovo ruolo

Il ritorno di Totti alla Roma, parola di capitano. Svelato anche quello che potrebbe essere il ruolo. Tutto quello che ha detto

Daniele De Rossi è tornato in società e lo ha fatto dalla porta principale. Adesso è il tecnico della Roma e forse, con gli ultimi risultati fatti fino al momento, si è guadagnato la riconferma. Da ieri si parla di un possibile accordo biennale, ma vedremo quello che succederà nel corso dei prossimi mesi. Intanto giovedì c’è un impegno importante contro il Brighton in Europa League. E l’Olimpico sarà di nuovo sold out.

E chissà, questo rientro potrebbe essere anche propedeutico ad altri. O almeno così sperano in molto. Non c’è bisogno ovviamente di fare nemmeno un nome visto che si parla ovviamente di Francesco Totti, grande amico di DDR, ma ancora non contattato dalla società. Di certo lui spinge a tornarci e non lo diciamo noi. Ma il “Principe” Giuseppe Giannini.

Il ritorno di Totti alla Roma, le parole di Giannini

“Chiaro che Francesco miri a rientrare – ha detto Giannini parlando a Tuttosport – come tutti noi ex la voglia è sempre quella di tornare a casa in un ambiente conosciuto e vissuto da quando eravamo piccoli”. Giannini ha poi sottolineato come lui stesso sarebbe favorevole a rivederlo in dirigenza. E poi ha chiuso con una suggestione clamorosa.

“Con me saremmo un bel trio. Chissà, se torna Totti magari non c’è due senza tre…”. E, Giannini, ha chiuso anche con un pensiero su quello che sta facendo De Rossi, sottolineando come l’attuale tecnico della Roma meriti decisamente una conferma. Insomma, tutti sognano una Roma ai romanisti dopo l’approdo di De Rossi. Ma per il momento le porte sono rimaste chiuse sia per Totti che per Giannini. Ma in futuro chissà, magari potrebbe succedere anche questo. I Friedkin abbiamo capito che non precludono niente a nessuno, per il bene del club. E basta.