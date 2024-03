Tegola Roma, UFFICIALE: lesione muscolare

Tegola ufficiale per la Roma di Daniele De Rossi, confermato l’infortunio muscolare con lesione. Ora le scelte del tecnico giallorosso sono obbligate per le prossime gare.

Quando l’infermeria della Roma sembrava pronta a svuotarsi piove una nuova tegola per Daniele De Rossi in vista delle prossime gare. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il calciatore hanno evidenziato una lesione muscolare, ed ora per l’allenatore romanista le scelte saranno obbligate nelle prossime uscite. Nel mese di marzo la squadra giallorossa si gioca tutto o quasi, sia nel cammino di Europa League che nella rincorsa al piazzamento in Champions League in campionato.

Archiviata la vittoria di Monza, che ha permesso alla Roma di agganciare il quinto posto, ora Daniele De Rossi attende il Brighton di De Zerbi. La sfida d’andata alla squadra inglese, valida per gli ottavi di finale di Europa League, è in programma giovedì pomeriggio allo stadio Olimpico. Prima del ritorno in terra britannica la Roma dovrà affrontare un’altra insidiosa trasferta, in casa della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Nelle ultime uscite giallorosse l’infermeria si è andata via via svuotando, con il ritorno in squadra anche di Smalling e Renato Sanches, mentre si è fermato il terzino destro Rasmus Kristensen.

Infortunio Kristensen, tegola Roma: c’è la lesione muscolare

Oltre all’ex Leeds, che comunque non poteva giocare in Europa essendo fuori lista, è ancora fermo Rick Karsdorp. L’olandese anche oggi ha svolto lavoro personalizzato, l’unico terzino destro a disposizione di DDR resta Zeki Celik in vista di Roma-Brighton.

Come comunicato ufficialmente dalla Roma, Rasmus Kristensen ha riportato una lesione muscolare alla coscia sinistra. In vista della sfida d’andata al Brighton tornerà tra i titolari Zeki Celik, terzino turco pubblicamente elogiato da De Rossi dopo la trasferta di Monza, resta da valutare se Karsdorp potrà tornare a disposizione almeno per la panchina in Europa League. Resterà ancora per un po’ ai box invece il laterale danese.