Lukaku, cambio di rotta tra Chelsea e Roma: incontro fissato

Quali sono le ultime novità sul possibile futuro di Romelu Lukaku? Ecco cosa potrebbe influenzare concretamente le trattative tra Roma e Chelsea

La sensazione di una permanenza a dir poco temporanea ha caratterizzato l’intera avventura giallorossa di Romelu Lukaku, il quale, ancora di proprietà del Chelsea, sembrerebbe aver manifestato le proprie intenzioni per la prossima stagione. La presenza del Chelsea nella trattativa non aiuta affatto ad immaginare un futuro nella città eterna per Big Rom, poiché i blues non hanno alcuna intenzione di concedere sconti ai capitolini.

Le mastodontiche cifre sborsate dai londinesi nel corso delle recenti sessioni di mercato li sta obbligando a ricercare liquidità da qualunque operazione in uscita e il caso di Lukaku appare piuttosto emblematico in tal senso. Da non sottovalutare comunque le volontà del calciatore stesso, che potrebbero spingere la Roma a muoversi di conseguenza.

Big Rom vuole restare a Roma

Il percorso di Romelu Lukaku a Roma, nonostante i pochi mesi passati all’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini, è stato caratterizzato da un continuo sali e scendi sul piano delle prestazioni in campo, ma anche per quanto concerne la sintonia con i due allenatori transitati sulla panchina giallorossa. Big Rom è rinato più volte nel corso di pochi mesi, passando per alcune difficoltà individuali incontrate nella prima parte del campionato, ma anche e soprattutto per una profonda crisi avvenuta in concomitanza con l’approdo di DDR sulla panchina giallorossa.

Il dinamismo e il palleggio nello stretto introdotto dal comandante di Ostia si sono scontrati rumorosamente con le caratteristiche tecnico-tattiche del numero 90, più adatto al gioco di ripartenza e lanci proprio di José Mourinho. Con il passare delle partite, tuttavia, Big Rom è entrato in sintonia con il rinnovato sistema di gioco, mettendo a disposizione la capacità di effettuare sponde spalle alla porta e iniziando a beneficiare nuovamente della presenza di Paulo Dybala. Big Rom, dunque, è tornato a segnare e sognare per un futuro in giallorosso, come riportato dal sito Fichajes.net.

Il portale spagnolo afferma che l’ex centravanti dell’Inter sia fermamente intenzionato a rimanere nella capitale anche per le prossime stagioni e che, l’unico vero ostacolo è rappresentato dall’aspetto economico. L’operazioni, viste le stime del Chelsea e il rendimento tutto sommato positivo del gigante belga, si attesterebbe intorno ai 45 milioni di euro, il che potrebbe mettere in crisi i vertici giallorossi, a prescindere dalle volontà di Lukaku.

Difatti, sborsare una cifra simile per un calciatore classe 1993 potrebbe non essere nei piani della Roma, che dovrebbe riacquisire anche la presenza di Tammy Abraham entro la fine della stagione. Ciò non toglie il fatto che il compagno d’attacco di Paulo Dybala voglia proseguire nella sua avventura romana, nonostante il vento proveniente dall’Arabia soffi forte, promettendo cifre difficilmente percepibili in Europa. La partita di Big Rom, dunque, si giocherà sui tavoli delle due società, dove avverrà la vera e propria trattativa relativa all’ex Everton.