Dalla Juve all’Inter: accordo e firma gratis. Il colpo a zero potrebbe essere clamoroso e rigurda le due big italiane. Ecco quello che potrebbe succedere

Un colpo a zero che potrebbe essere clamoroso. Perché il suo contratto in scadenza non verrà rinnovato e le possibilità di addio sono altissime. Quindi in Italia ci stanno pensando.

E secondo le informazioni che arrivano dalla Spagna, precisamente riportate da Fichajes.net, anche lui starebbe pensando ad un approdo in Italia, dopo aver giocato in Spagna, in Germania e in Inghilterra. Una fase finale della carriera – perché sì, la carta d’identità indica 32 anni – per cercare di cimentarsi in un campionato che m ai ha sfiorato fino al momento. Ma forse adesso i tempi sono maturi. Thiago Alcantara lascerà il Liverpool insieme a Jurken Klopp alla fine di questa stagione. E il suo futuro è incerto.

Dalla Juve all’Inter: gli occhi su Thiago Alcantara

Secondo la fonte citata prima, però, in Italia ci sarebbero due club pronti ad accoglierlo. Non si parla ancora di una vera e propria trattative, ma solo ed esclusivamente di un possibile interesse che potrebbe sfociare in qualcosa di diverso nello spazio di pochissimo tempo. Il centrocampista, che nel corso della sua carriera ha vinto tutto, si può già accordare con quello che potrebbe essere il suo nuovo club. Ma è alla ricerca della chiamata migliore.

E Juventus e Inter, nel nostro Paese, starebbero valutando la situazione. E, quanto pare, cercheranno di accaparrarsi le prestazioni del giocatore nelle prossime settimane. Sì, è vero che Alcantara nel corso delle ultime stagioni ha giocato poco per via di alcuni infortuni che lo hanno tenuto per molto tempo ai box, ma è altrettanto vero che le sue qualità tecniche non sono in discussione e potrebbero tornare utili nel corso della stagione. Vedremo quello che succederà e soprattutto se Juve e Inter riusciranno a centrare il colpo grosso. Non è detto sia semplice, si potrebbero inserire altre squadre nella corsa al centrocampista spagnolo.