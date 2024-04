Arbitro Roma-Bayer: UEFA smascherata, l’hanno fatto davvero

Arbitro Roma-Bayer: anche una volta la UEFA è stata smascherata. Confermate tutte le anticipazioni sul direttore di gara. Lo hanno fatto davvero

Giovedì sera la Roma torna in campo contro il Bayer Leverkusen nella gara d’andata delle semifinali di Europa League. Si gioca all’Olimpico e il ritorno è previsto settimana prossima in terra tedesca. La stessa semifinale dello scorso anno, e tutti noi ricordiamo com’è andata a finire. Ma non lo scriviamo. Ognuno ha un proprio modo per ricordarlo.

La UEFA, oggi, ha designato anche il direttore di gara: sarà il francese Francois Letexier a fischiare. L’arbitro sarà coadiuvato dagli assistenti Mugnier e Rahmouni. Il IV uomo sarà lo sloveno Obrenovic, mentre il Var sarà affidato a Brisard, l’AVAR sarà Delajod. Due i precedenti: la vittoria per quattro a zero contro il Brighton nella semifinale degli ottavi, e la sconfitta contro lo Slavia Praga, due a zero, nella fase a gironi.

Arbitro Roma-Bayer, confermate le anticipazioni

Una UEFA “smascherata”, praticamente, da quelle che erano state le indiscrezioni della scorsa settimana su chi potesse dirigere questa partita. Si è parlato anche di Taylor, c’è da dirlo, visto che l’arbitro inglese, che sicuramente ne ha azzeccate poche nel corso degli ultimi anni, è stato promosso da Rosetti e quindi sarà in giro per l’Europa anche in queste settimane.

Comunque, Rmcsports ha preso in pieno l’indiscrezione: il portale francese la scorsa settimana aveva infatti anticipato tutto sulla questione direttore di gara, spiegando che sarebbe stato appunto Letexier a fischiare di nuovo all’Olimpico. Qualcuno aveva deciso di spifferare tutto e poi così realmente si è avverato.