Dal Bayer alla Roma: firma a zero dopo la coppa

Avversarie nelle semifinali di Europa League, Bayer Leverkusen e Roma saranno protagoniste anche in sede di calciomercato

Manca sempre di meno alla gara di andata delle semifinali di Europa League. Giovedì alle 21, allo Stadio Olimpico si svolgerà il primo round tra la Roma e il Bayer Leverkusen. Eliminati lo scorso anno da José Mourinho, Xabi Alonso e il suo staff hanno accolto festeggiando il passaggio del turno dei giallorossi ai danni del Milan. Campioni di Germania per la prima volta, i tedeschi hanno voglia di rivalsa e sono ancora imbattuti dall’ultima giornata dello scorso campionato.

In vista della prossima stagione, il club delle aspirine ha già ufficializzato la conferma del tecnico spagnolo che, insieme alla dirigenza, sta pianificando la costruzione della rosa del prossimo anno. A prescindere dalle necessità imprescindibili, i rossoneri dovranno ragionare anche sulla sostituzione di alcuni pezzi pregiati, al centro di numerose voci di mercato e potenzialmente in uscita.

Dalla Roma al Bayer: firma a zero

Florian Wirtz, Piero Hincapié, Jeremie Frimpong, Exequiel Palacios e Victor Boniface sono solo alcuni dei calciatori seguiti dalle big europee. Per quanto riguarda il mercato in entrata, l’ex centrocampista del Real Madrid sta cercando di sfruttare anche i rapporti con i suoi ex club per reperire occasioni importanti. In tal senso vanno lette le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna.

Secondo ‘Cadena Cope’, Xabi Alonso sarebbe piombato con forza su un calciatore accostato anche di recente alla Roma. Stiamo parlando di Nacho Fernandez. In scadenza con il Real il 30 giugno del 2024, il difensore spagnolo è finito nel mirino di Alonso sia perché ingaggiabile a parametro zero, sia per la sua grande esperienza in Champions League, una competizione che il Bayer il prossimo anno vorrebbe disputare con maggior protagonismo rispetto alle ultime apparizioni.