Calciomercato Roma, assist bianconero e plusvalenza immediata | ASRL

Con o senza la qualificazione alla Champions League, la Roma avrà bisogno di accontentare l’Uefa con alcune plusvalenze

Trenta milioni di plusvalenze entro il 30 giugno del 2024: è questo l’obiettivo richiesto alla Roma dalla Uefa per rispettare i paletti del settlement agreement. Una missione non semplice che dovrà essere portata a termine a prescindere dal piazzamento finale in campionato. Certo, la qualificazione alla prossima Champions League potrà dare una mano al nuovo direttore sportivo per il rafforzamento della rosa, ma fino al 1 luglio l’obiettivo principale sarà quello di fare qualche eccezione intelligente.

Tra calciatori in scadenza e riscatti in bilico, l’erede di Tiago Pinto dovrà operare un profondo restyling in ogni reparto della rosa. Sicuramente, lasceranno la capitale Renato Sanches e Rasmus Kristensen, mentre su Diego Llorente, Romelu Lukaku e Angelino si faranno dei ragionamenti più approfonditi solamente a fine stagione. Con la conferma di Daniele De Rossi, tra i calciatori in scadenza non è escluso che possa attivarsi un discorso per il rinnovo di Leonardo Spinazzola.

Plusvalenza Roma, assist bianconero e addio immediato

Tornando al discorso delle plusvalenze, ovviamente la via più facile per raggiungerle è quella di vendere giocatori ingaggiati a parametro zero o provenienti dal vivaio. Per quanto riguarda la prima categoria di giocatori, un tesoretto potrebbe arrivare dalla cessione di Houssem Aouar. Arrivato la scorsa estate gratis, il centrocampista francoalgerino non ha mai del tutto convinto, sia sotto José Mourinho, sia sotto DDR.

Reduce da tre panchine consecutive senza disputare nemmeno un minuto, l’ex Lione, confermano le informazioni in possesso di Asromalive.it, è uno dei principali indiziati ad una cessione estiva. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il 25enne ha ancora mercato e di recente ci sono stati dei sondaggi indiretti da parte di Benfica, Fulham, ma anche dal neopromosso Leicester. Offerte ufficiali non sono ancora arrivate, ma il club giallorosso spera che si possa scatenare una sorta di asta per il numero 22 giallorosso.