Doppio intreccio Roma: ecco l’erede di De Zerbi | ASRL

Avversario della Roma negli ottavi di Europa League, De Zerbi è uno degli allenatori più corteggiati del momento

L’attesa sta per finire. Alle 18.45 Daniele De Rossi sfiderà il suo amico Roberto De Zerbi nella gara di andata degli ottavi di finale di Europa League. La sfida tra Roma e Brighton rappresenta anche lo scontro tra due filosofie di gioco simili, seppur con alcune differenze sostanziali nelle modalità di arrivare in porta. Alla vigilia della partita dell’Olimpico, l’ex tecnico del Sassuolo ha parlato anche di un suo sicuro ritorno in Italia, lasciando tuttavia l’incognita sul come e quando.

Di sicuro, alla luce dell’ottimo lavoro sin qui svolto, prevedere una permanenza sulla panchina dei Seagulls anche la prossima stagione appare al momento molto difficile. Corteggiato da svariate big inglesi (Chelsea, Liverpool e Manchester United), ma accostato anche a Barcellona e Bayern Monaco, il 44enne bresciano ha una clausola rescissoria da 13 milioni di euro e può finire anche nel mirino di Juventus, Milan e Napoli, qualora dovessero decidere di cambiare allenatore a giugno.

Erede De Zerbi, il Brighton guarda in Italia

Il club inglese, dal canto suo, pur rimanendo ottimista in merito ad una possibile permanenza di RDZ, sta iniziando a sondare il mercato degli allenatori per non farsi cogliere impreparato in caso di addio. Secondo quanto appreso da Asromalive.it, nei radar del Brighton in un curioso doppio intreccio con la Roma è finito anche il nome di Vincenzo Italiano, prossimo avversario dei giallorossi in campionato. Ma non solo lui.

Un altro identikit che stuzzica parecchio è quello di Thiago Motta. L’italobrasiliano sta facendo faville al Bologna e su di lui hanno messo gli occhi anche diverse squadre straniere, oltre a Juve e Milan. Dopo l’esperienza con De Zerbi, il Brighton potrebbe decidere di proseguire sul solco del Made in Italy, anche se i due nomi sopra citati sono solamente due all’interno di una lunga lista, che comprende anche Enzo Maresca del Leicester.