Calciomercato Roma, rinforzo dalla Juventus per De Rossi: ecco gli ultimi aggiornamenti.

Diversi aspetti hanno toccato il mondo Roma nel corso di quest’ultimo mese e mezzo, contraddistinto da un’iniziale parentesi di ‘depressione’ calcistica generata dall’inatteso esonero di José Mourinho, il cui rapporto con la piazza, come sin dal giorno del suo arrivo, continuava ad essere viscerale quanto veemente, al netto di qualche malumore e scricchiolio che avevano iniziato ad avere un’eco maggiore dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia contro la Lazio.

I tanti punti persi nel corso delle uscite tra dicembre e gennaio avevano però portato la Roma ad occupare una regione di classifica non ritenuta congrua dai Friedkin che, a circa sei mesi dalla scadenza di contratto dello Special One, si sono imbattuti in una scelta forte quanto coraggiosa, in grado altresì di far registrare passi in avanti e progressi sotto l’egida e la gestione di un personaggio carismatico quanto amato come Daniele De Rossi.

Sulla sua posizione, ad oggi, non è stata fatta ancora chiarezza, al netto di un rendimento della squadra e di una ritrovata serenità che renderebbe, per ora, il rinnovo uno scenario coerente, logico e graditissimo ad una piazza che non ha mai dimenticato il valore di un’icona come quella di DDR.

Calciomercato Roma, Kean al posto di Lukaku: prima idea per De Rossi

Quest’ultima, in particolar modo, potrebbe avere grandi ingerenze anche in vista dell’apparecchiamento del prossimo futuro, per il quale arrivano importanti aggiornamenti da Weekendsport.it. Stando a quanto da loro riferito, infatti, il percorso fin qui avuto dalla Roma potrebbe portare nelle prossime settimane il club a proporre il rinnovo a De Rossi, per il quale sarebbero stati già delineati alcuni possibili movimenti in vista della prossima estate.

Nel calciomercato del trimestre giugno-agosto, infatti, numerose questioni andranno risolte, con grande impatto anche delle disponibilità economiche e margini di manovra della società, legate ovviamente ai risultati sportivi. In un momento ancora ricco di dubbi e incertezze, però, la su citata fonte ricorda ed evidenzia come il riscatto di Lukaku dal Chelsea figuri ad oggi quantomeno complicato.

Ecco, dunque, che un possibile rinforzo in attacco potrebbe essere rappresentato da Moise Kean, classe 2000 della Juventus reduce dal mancato trasferimento all’Atletico Madrid a gennaio. Si tratta di un profilo funzionale e con ancora importanti margini di crescita, non poco gradito ai Friedkin e De Rossi e ormai lungi da quella centralità che pareva poter avere in quel di Torino dopo l’esplosione in età quasi adolescenziale e il rendimento altrettanto felice al PSG.