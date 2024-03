Dalla Roma alla Juve, doppio rinforzo ‘capitolino’: uno arriva gratis

Dalla Roma alla Juve, doppio rinforzo ‘capitolino’: uno dei due arriva gratis. Gli ultimi aggiornamenti.

Tante questioni interesseranno il mondo Roma nel corso delle prossime settimane, destinate ad essere non poco importanti sotto tanti punti di vista, calcistici e non solo. Fino alla pausa di fine marzo, infatti, la squadra di De Rossi è attesa da un ciclo di impegni certamente di importanza non trascurabile, da affrontare con la consapevolezza e l’attenzione fin qui palesate, sia in Serie A che in Europa.

Senza sminuire il percorso fin qui condotto dalla squadra, resta ancora insidioso e lungo il percorso da fare, ai fini di quella risalita in classifica che permetta di arrivare in Champions League e, ancora, di un iter in Europa League che ha per ora visto i giallorossi eliminare il Feyenoord ed avere degna ragione degli uomini di De Zerbi nel primo round di questa doppia sfida a Dunk e compagni.

Parallelamente al lavoro sul campo di De Rossi e i suoi uomini, intanto, non passano in secondo piano faccende relative all’apparecchiamento del prossimo futuro, destinato a passare anche dalle ponderazioni dei Friedkin sul direttore sportivo e la condizione contrattuale dello stesso mister, unitamente ai risultati ottenuti in questo rush finale e potenzialmente decisivo di stagione.

Calciomercato Roma, Hermoso e non solo: doppio rinforzo Juve dall’Atletico

A tempo debito, ai piani alti di Trigoria ci si riunirà per organizzare un futuro che permetta di catalizzare con convinzione un nuovo percorso dopo i due anni e mezzo di Mourinho e Pinto nella Capitale, chiosati con un allontanamento non felicissimo ma che, dopo le soddisfazioni regalate dalla squadra nelle prime due stagioni, hanno lasciato intendere come fosse necessario ripartire da una nuova matrice.

Quella corrente, dunque, potrebbe già essere l’inizio di una nuova fase, destinata a passare anche per un calciomercato che diverse modifiche potrebbe vedere apportare modifiche all’attuale rosa di De Rossi, alla luce di condizioni contrattuali, fisiche o biografiche che lasciano quantomeno intravedere le potenzialità di diversi cambiamenti. Seppur non prioritari, diversi di questi potrebbero riguardare prossimamente anche la difesa, circa la quale non vanno ignorati gli aggiornamenti spagnoli di OkFichajes.com.

Questi ultimi, infatti, confermano gli interessi della Juventus per l’eclettico ed esperto difensore dell’Atletico Madrid, Mario Hermoso, prossimo alla scadenza contrattuale e ad oggi sempre più vicino al lasciare la capitale spagnola a giugno. Il suo nome, così come quello del relegato terzino Reinildo Mandava, in scadenza nel 2025, figura in quel di Torino in una lista di rinforzi in un reparto che, a partire da Alex Sandro, andrà incontro a importanti modifiche.