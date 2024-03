Infortunio Svilar, arriva la conferma prima di Fiorentina-Roma

Roma, infortunio per Mile Svilar: a rivelarlo è il padre del giocatore che ha rilasciato un’intervista ai media serbi. Ecco la situazione

Ha preso il posto a Rui Patricio e non ha nessuna intenzione di mollarlo da qui alla fine della stagione. E se le prestazioni dovessero rimanere quelle viste fino al momento, non è detto che la Roma non possa rinnovargli la fiducia anche per la prossima annata. Mile Svilar sta dimostrando, da quando De Rossi gli ha dato fiducia, di essere un portiere pronto a scendere in campo con i crismi del titolare. Anche ieri contro il Brighton si è fatto trovare pronto.

E oggi il padre del portiere – che ha deciso di non accettare la chiamata della Serbia in nazionale ma di aspettare quella eventuale del Belgio – ha svelato un retroscena abbastanza importante sulle condizioni di salute del figlio. Intervistato dal portale serbo Informer.rs ha detto questo.

Roma, le parole del padre di Svilar

“Stamattina si è allenato, ha un piccolo infortunio che si trascina da tre/quattro settimane. Se ci sono informazioni sulla questione della nazionale probabilmente saranno vere, ma al momento non posso dire di più. Quando tornerà a casa dall’allenamento ne parleremo e avrò maggiori informazioni”. In questa seconda frase ha parlato ovviamente di questa sua scelta

Quello che interessa comunque alla Roma, e ai tifosi della Roma, è sapere come sta Svilar in questo momento e se domenica sera contro la Fiorentina sarà in campo. Il fatto che abbia un problema, e lui ci ha giocato sopra, dimostra non solo una grande professionalità (e la voglia di non perdere il posto) ma anche la scelta di De Rossi che ormai ha deciso di mandarlo in campo nonostante non stia benissimo. E Rui Patricio come sappiamo ormai è destinato all’addio. Non c’erano possibilità che lui potesse rimanere, figuriamoci in questo modo.