Dybala, il prezzo è “ridicolo”: la Premier League cala il tris

Il campionato inglese mette gli occhi su Paulo Dybala. La clausola spaventa i giallorossi dall’idea di perdere la propria stella

L’estate si avvicina ed è di nuovo periodo di calciomercato. Uno dei protagonisti di questa sessione estiva sarà sicuramente Paulo Dybala. L’argentino ha ancora attiva la clausola che favorisce le squadre estere per appena 13 milioni.

L’argentino, in proiezioni, potrebbe addirittura migliorare l’ottima stagione fatta l’anno scorso. Se prendiamo i dati del 2022/2023 vediamo che Dybala tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League ha realizzato 18 gol e 7 assist.

In quest’annata, considerando che siamo ancora ad inizio marzo, l’argentino ha già raggiunto quota 7 assist ed è a 14 reti dunque -4 da agguantare le 18 della passata stagione. Un continuo miglioramento, fin qui anche dal punto di vista fisico.

Sirene inglesi su Dybala

L’esonero di José Mourinho poteva in qualche modo minare la permanenza di Dybala alla Roma, dato che il tecnico lusitano era uno dei motivi per cui l’argentino aveva scelto la Capitale una volta terminata la sua lunga esperienza alla Juventus.

In realtà così non è stato, anzi, con De Rossi c’è un ottimo rapporto e il tecnico giallorosso stravede per Dybala. Una dei primi punti messi in chiaro dall’allenatore della Roma era l’assoluta libertà di cui aveva bisogno l’argentino.

Inoltre, De Rossi lo aveva paragonato a Totti per quanto riguarda la classe e la centralità nel progetto. Un’investitura importante che è stata ripagata con la prima tripletta in giallorosso di Dybala e anche dalla rete in Europa League contro il Brighton, senza dimenticare i centri in Serie A.

Eppure la clausola da appena 13 milioni terrorizza i tifosi della Roma. D’altronde la cifra è veramente bassa e secondo sport.fr, oltre al solito Barcellona emerso già nei giorni scorsi, ci sarebbero ben tre squadre di Premier League.

Sulla Joya infatti sono stati accostati i nomi di Manchester United, Chelsea e Arsenal. Il contratto di Dybala scade a giugno 2025 e questo rappresenta un doppio campanello d’allarme dato che il problema non sarebbe solo la clausola, ma anche la scadenza.

A gennaio 2025 infatti Dybala potrà accordarsi con altri club se la Roma non interviene prima con un rinnovo, magari togliendo anche la clausola. Questo sarà compito del prossimo ds, probabilmente Modesto, che tra le priorità avrà proprio la situazione Dybala.