Fiorentina-Roma, doppio KO per De Rossi: le ultime da Trigoria

Roma, doppio KO prima di partire in vista della partita con la Fiorentina.

Continua il percorso della Roma di Daniele De Rossi in una stagione che ha fin qui permesso di registrare una prima parentesi macchiata da grandi difficoltà e dalla consequenziale decisione dei Friedkin di allontanare anzitempo José Mourinho. Al cambio in panchina ha fatto seguito un rinato e ritrovato atteggiamento della squadra, che ha fin qui raccolto un buon filone di vittorie in campionato, dimostrando altresì serietà e grande attenzione anche in campo europeo.

Il percorso da fare è però ancora lungo e tortuoso e la risalita finalizzata all’approdo in Champions League passerà anche dalla delicata e insidiosa trasferta di domani sera, in quel di Firenze contro la compagine allenata da Vincenzo Italiano, coinvolta in quelle dinamiche europee che sin da inizio stagione stanno vedendo Nico Gonzalez e compagni anelare ad un piazzamento in Champions League o, quantomeno, ad un’ascesa in Europa League dopo i due anni di Conference.

Fiorentina-Roma, Renato Sanches e Smalling non si sono allenati in gruppo

Indicazioni e risposte arriveranno, dunque, nella delicata partita di domani sera, di poco distante alle due gare europee affrontate dalla Fiorentina e dalla Roma che, in entrambi i casi, sanno bene di dover affrontare anche il ritorno degli ottavi di finale (in Conference ed Europa League, rispettivamente) giovedì prossimo.

Fondamentale, dunque, un ricambio e una gestione delle energie, anche se in casa Roma non arrivano ottimi aggiornamenti. Stando a quanto giunge da Trigoria, infatti, tra le fila giallorosse si sono allenati a parte Chris Smalling e Renato Sanches. Il difensore ha rimediato un trauma alla caviglia destra, mentre il portoghese ha registrato un affaticamento muscolare. La partenza della squadra alla volta di Firenze, intanto, è prevista nella mattinata di domani.